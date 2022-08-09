В ГОСКОМИТЕТЕ ВРУЧИЛИ УДОСТОВЕРЕНИЯ МАСТЕРОВ СПОРТА

Звания «Мастер спорта Республики Абхазия» спортсменам были присвоены в соотвествии с Положением о Единой республиканской спортивной классификации, утвержденным Государственным комитетом Республики Абхазия по делам молодежи и спорту и на основании решения комиссии ЕРСК по присвоению спортивных разрядов и званий.



Джемал Губаз поздравил спортсменов и их тренеров с достижениями и пожелал им не останавливаться на достигнутом.

«Уверен, что эти звания подстегнут вас к покорению новых вершин, к прославлению нашей республики на соревнованиях различного уровня», – подчеркнул глава ведомства.