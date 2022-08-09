В ГОСКОМИТЕТЕ ВРУЧИЛИ УДОСТОВЕРЕНИЯ МАСТЕРОВ СПОРТА
Сухум. 9 августа 2022. Абхазия-Информ. В Государственном комитете по делам молодежи и спорту прошла церемония вручения удостоверений и нагрудных знаков обладателям новых спортивных званий.
«Мастерские» удостоверения и нагрудные знаки получили девять спортсменов республики – Нестор Джанба, Мамука Бжания, Михаил Аршба, Айнар Джопуа, Денис Кархалава (бокс), Давид Амичба (тайский бокс), Лера Джалагония, Роберт Карапетян, Леон Читанава (каратэ кекусинкай).
Звания «Мастер спорта Республики Абхазия» спортсменам были присвоены в соотвествии с Положением о Единой республиканской спортивной классификации, утвержденным Государственным комитетом Республики Абхазия по делам молодежи и спорту и на основании решения комиссии ЕРСК по присвоению спортивных разрядов и званий.
Джемал Губаз поздравил спортсменов и их тренеров с достижениями и пожелал им не останавливаться на достигнутом.
«Уверен, что эти звания подстегнут вас к покорению новых вершин, к прославлению нашей республики на соревнованиях различного уровня», – подчеркнул глава ведомства.