ПРЕМЬЕРА «РЕКВИЕМА» НОДАРА ЧАНБА

Сухум. 9 августа 2022. Абхазия-Информ. В День памяти и скорби 14 августа, в 16:00 в Абхазском государственном драмтеатре им. С. Чанба впервые будет исполнен Реквием композитора Нодара Чанба. В основу «Реквиема» легли глубоко проникновенные стихи абхазской поэтессы Гунды Саканиа.

Неординарность события заключается не только в том, что впервые абхазский композитор обращается к жанру реквиема, но и в том, что впервые в одном многочастном сочинении использованы все т.н. «греческие» лады, встречающиеся в абхазской народной музыке.