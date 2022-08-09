 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

БОЖЕ, ДАЙ МНЕ РАЗУМ И ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ ПРИНЯТЬ ТО, ЧТО Я НЕ В СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ… (молитва наркомана)
июня 28 2022

БОЖЕ, ДАЙ МНЕ РАЗУМ И ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ ПРИНЯТЬ ТО, ЧТО Я НЕ В СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ… (молитва наркомана)

На днях Общество анонимных наркоманов Абхазии отметило свой юбилей  – 11 лет со дня создания.…
ПУТИ НАЗАД УЖЕ НЕТ
июня 24 2022
ПУТИ НАЗАД УЖЕ НЕТ
СМЕЦКОЙ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ В ГРОБУ
июня 22 2022
СМЕЦКОЙ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ В ГРОБУ

В мире

ПЕЛОСИ ЗАЯВИЛА О ПОДДЕРЖКЕ США ТАЙВАНЬСКОЙ ДЕМОКРАТИИ
августа 02 2022

ПЕЛОСИ ЗАЯВИЛА О ПОДДЕРЖКЕ США ТАЙВАНЬСКОЙ ДЕМОКРАТИИ

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что ее визит на Тайвань следует рассматривать как свидетельство…
НА 17 ИЮЛЯ В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ НАЗНАЧЕН РЕФЕРЕНДУМ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К РОССИИ
мая 13 2022
НА 17 ИЮЛЯ В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ НАЗНАЧЕН РЕФЕРЕНДУМ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К РОССИИ
ПАТРУШЕВ ПОРУЧИЛ ГОТОВИТЬ БУНКЕРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ЮЖНЫХ ОБЛАСТЕЙ РФ
апреля 29 2022
ПАТРУШЕВ ПОРУЧИЛ ГОТОВИТЬ БУНКЕРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ЮЖНЫХ ОБЛАСТЕЙ РФ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Август 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРЕМЬЕРА «РЕКВИЕМА» НОДАРА ЧАНБА

Новости Вторник, 09 августа 2022 14:07
Оцените материал
(0 голосов)
ПРЕМЬЕРА «РЕКВИЕМА» НОДАРА ЧАНБА

Сухум. 9 августа 2022. Абхазия-Информ. В День памяти и скорби 14 августа,  в 16:00 в Абхазском государственном драмтеатре им. С. Чанба впервые будет  исполнен Реквием композитора Нодара Чанба. В основу «Реквиема» легли глубоко  проникновенные стихи абхазской поэтессы Гунды Саканиа.

Неординарность события заключается не только в том, что впервые абхазский композитор обращается к жанру реквиема, но и в том, что впервые в одном многочастном сочинении использованы все т.н. «греческие» лады, встречающиеся в абхазской народной музыке.

Наряду с классическими инструментами – с крипкой и флейтой – композитор даёт возможность услышать аутентичное звучание традиционных абхазских народных инструментов  – апхьарцы и ачарпына».

Слушая солистов, смешанный хор, детский хор в сопровождении различных инструментов, перед слушателями открываются трагические страницы истории абхазов, безысходность жизни изгнанников, их боль и страдания.

Вместе с тем, в Реквиеме нет абсолютной безнадёжности. Есть надежда, что по призыву Родины-матери абхазы вернутся на землю своих отцов.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 09 августа 2022 14:21

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В ГОСКОМИТЕТЕ ВРУЧИЛИ УДОСТОВЕРЕНИЯ МАСТЕРОВ СПОРТА
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.