ПРЕМЬЕРА «РЕКВИЕМА» НОДАРА ЧАНБА
Сухум. 9 августа 2022. Абхазия-Информ. В День памяти и скорби 14 августа, в 16:00 в Абхазском государственном драмтеатре им. С. Чанба впервые будет исполнен Реквием композитора Нодара Чанба. В основу «Реквиема» легли глубоко проникновенные стихи абхазской поэтессы Гунды Саканиа.
Неординарность события заключается не только в том, что впервые абхазский композитор обращается к жанру реквиема, но и в том, что впервые в одном многочастном сочинении использованы все т.н. «греческие» лады, встречающиеся в абхазской народной музыке.
Наряду с классическими инструментами – с крипкой и флейтой – композитор даёт возможность услышать аутентичное звучание традиционных абхазских народных инструментов – апхьарцы и ачарпына».
Слушая солистов, смешанный хор, детский хор в сопровождении различных инструментов, перед слушателями открываются трагические страницы истории абхазов, безысходность жизни изгнанников, их боль и страдания.
Вместе с тем, в Реквиеме нет абсолютной безнадёжности. Есть надежда, что по призыву Родины-матери абхазы вернутся на землю своих отцов.