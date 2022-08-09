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Абхазия Информ

В КАБМИНЕ ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Новости Вторник, 09 августа 2022 20:29
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В КАБМИНЕ ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Сухум. 9 августа 2022. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провёл совещание с вице-премьером, министром экономики Кристиной Озган, вице-премьером, министром финансов Владимиром Делба и председателем Национального банка республики Бесланом Барателиа.

Встреча была посвящена нескольким темам:

– программе экономического развития Республики Абхазия и обеспеченности необходимыми ресурсами для ее реализации за счет бюджетного и банковского потенциала;

– исполнению Плана мероприятий по устранению нарушений по итогам проведенной в 2021 году Федеральным казначейством проверки использования средств финансовой помощи в целях социально-экономического развития Республики Абхазия за период 2019-2020 годов и первое полугодие 2021 года, в том числе инвентаризации численности работников бюджетной сферы и подготовке Дорожной карты поэтапной оптимизации численности бюджетной сети;

– реализации в 2022 году Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия.

Об этом сообщает сайт правительства.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 09 августа 2022 20:36

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