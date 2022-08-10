В СЕЛЕ АКУАСКЕ ОБНАРУЖЕНА МАЙНИНГ-ФЕРМА

Сухум. 10 августа 2022. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации сотрудниками УЭБ и ПК МВД РА совместно с СОБР МВД и Департамента по техническому и энергетическому надзору Госстандарта Абхазии в с. Акуаске Очамчырского района обнаружены и изъяты 44 аппарата по добыче криптовалют.
Незаконно действующая майнинг-ферма размещалась на территории приусадебного участка, принадлежащего гражданину Цулукия Астамуру Славиковичу. За незаконное подключение к электросети и использование электрической энергии для осуществления добычи криптовалют в отношении владельца объекта составлен административный протокол по ч. 2 ст. 96 прим. 1 КоАП.
Изъятые аппараты направлены на ответственное хранение в специализированный склад.
Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.