В СЕЛЕ АКУАСКЕ ОБНАРУЖЕНА МАЙНИНГ-ФЕРМА

Сухум. 10 августа 2022. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации сотрудниками УЭБ и ПК МВД РА совместно с СОБР МВД и Департамента по техническому и энергетическому надзору Госстандарта Абхазии в с. Акуаске Очамчырского района обнаружены и изъяты 44 аппарата по добыче криптовалют.