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Абхазия Информ

СОВЕЩАНИЕ ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ЭКОНОМИКИ

Новости Среда, 10 августа 2022 18:55
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СОВЕЩАНИЕ ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ЭКОНОМИКИ

Сухум. 10 августа 2022. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания провел сегодня совещание по актуальным вопросам экономики. В повестке дня   были вопросы энергетического, социально-экономического   развития. 

Участники совещания обсудили проект Соглашения между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Республики Абхазия. 

Глава государства поручил членам правительства основательно проработать с российской стороной проект данного документа.

Во встрече приняли участие вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, заместитель руководителя Администрации президента Зураб Каджая, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, министр по налогам и сборам Джансух Нанба.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 10 августа 2022 18:57

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