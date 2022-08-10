Сухум. 10 августа 2022. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания провел сегодня совещание по актуальным вопросам экономики. В повестке дня были вопросы энергетического, социально-экономического развития.

Участники совещания обсудили проект Соглашения между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Республики Абхазия.



Глава государства поручил членам правительства основательно проработать с российской стороной проект данного документа.



Во встрече приняли участие вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, заместитель руководителя Администрации президента Зураб Каджая, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, министр по налогам и сборам Джансух Нанба.