ИЗЪЯТА КОНТРАБАНДА
Сухум. 10 августа 2022. Абхазия-Информ. Должностными лицами т/п «Псоу» в зоне таможенного контроля остановлено и подвергнуто таможенному осмотру автотранспортное средство, следовавшее из Российской Федерации и управляемое гражданином Республики Абхазия.
В результате осмотра салонного отделения обнаружены и изъяты незадекларированные автомобильные принадлежности в ассортименте (компрессоры, солнцезащитные пленки, тонировочные пленки) в количестве 78 ед.
Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК.
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