ИЗЪЯТА КОНТРАБАНДА

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Абхазия Информ

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Новости Среда, 10 августа 2022 18:59
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Сухум. 10 августа 2022. Абхазия-Информ. Должностными лицами т/п «Псоу» в зоне таможенного контроля остановлено и подвергнуто таможенному осмотру автотранспортное средство, следовавшее из Российской Федерации и управляемое гражданином Республики Абхазия.

В результате осмотра салонного отделения обнаружены и изъяты незадекларированные автомобильные принадлежности в ассортименте (компрессоры, солнцезащитные пленки, тонировочные пленки) в количестве 78 ед.     

Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 10 августа 2022 19:01

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