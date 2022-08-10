ИЗЪЯТА КОНТРАБАНДА

Сухум. 10 августа 2022. Абхазия-Информ. Должностными лицами т/п «Псоу» в зоне таможенного контроля остановлено и подвергнуто таможенному осмотру автотранспортное средство, следовавшее из Российской Федерации и управляемое гражданином Республики Абхазия.

В результате осмотра салонного отделения обнаружены и изъяты незадекларированные автомобильные принадлежности в ассортименте (компрессоры, солнцезащитные пленки, тонировочные пленки) в количестве 78 ед.



Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК.