ГЛАВА МЧС ВСТРЕТИЛСЯ С ПОСЛОМ РОССИИ В АБХАЗИИ
Сухум. 10 августа 2022. Абхазия-Информ. В МЧС Абхазии состоялась встреча министра по чрезвычайным ситуациям Льва Квициния с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Абхазия Михаилом Шургалиным.
Лев Квициния тепло поприветствовал гостя, выразив уверенность в том, что подобные встречи станут доброй традицией.
Посол России подчеркнул особую значимость гуманитарной миссии, с которой абхазские спасатели не раз прибывали в Донецкую и Луганскую Народные Республики в 2022 году.
На встрече обсуждались и другие вопросы, вызывающие взаимный интерес.