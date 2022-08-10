ГЛАВА МЧС ВСТРЕТИЛСЯ С ПОСЛОМ РОССИИ В АБХАЗИИ

Лев Квициния тепло поприветствовал гостя, выразив уверенность в том, что подобные встречи станут доброй традицией.

Сухум. 10 августа 2022. Абхазия-Информ. В МЧС Абхазии состоялась встреча министра по чрезвычайным ситуациям Льва Квициния с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Абхазия Михаилом Шургалиным.

Взаимодействие между спасательными ведомствами России и Абхазии находится на высоком уровне и динамично развивается, что в свою очередь полностью соответствует духу и букве подписанных между двумя странами Договора и прилагаемых к нему межгосударственных Соглашений.

Посол России подчеркнул особую значимость гуманитарной миссии, с которой абхазские спасатели не раз прибывали в Донецкую и Луганскую Народные Республики в 2022 году.

На встрече обсуждались и другие вопросы, вызывающие взаимный интерес.