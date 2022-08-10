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Абхазия Информ

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ОБВИНЕНИЮ БЫВШИХ СОТРУДНИКОВ МВД РА НАПРАВЛЕНО В СУХУМСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ПО СУЩЕСТВУ

Новости Среда, 10 августа 2022 19:07
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УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ОБВИНЕНИЮ БЫВШИХ СОТРУДНИКОВ МВД РА НАПРАВЛЕНО В СУХУМСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ПО СУЩЕСТВУ

Сухум. 10 августа 2022. Абхазия-Информ. Следственным управлением Генеральной прокуратурой РА направлено в Сухумский городской суд для рассмотрения по существу уголовное дело №319/822 по обвинению бывших сотрудников угрозыска МВД – начальника УУР МВД РА полковника милиции Джикирба Бадри Владимировича и заместителя начальника УУР МВД РА подполковника милиции Чедия Аслана Автандиловича в совершении двух эпизодов организации превышения должностных полномочий с применением насилия в отношении подозреваемого Папава Нугзара Зурабовича и в отношении административно арестованного Тарба Анзора Валиковича, повлекшее смерть последнего, то есть по части 3 статьи 32 – п.п. «а», «б» части 3 статьи 288, части 3 статьи 32 – п.п. «а», «б», «в» части 3 статьи 288 УК Республики Абхазия.

Также будет рассмотрено дело по обвинению начальника отдела по раскрытию преступлений против собственности УУР МВД РА майора милиции Аутлева Адгура Борисовича и старшего оперуполномоченного того же отдела капитана милиции Кулова Виталия Мурадиновича в превышении должностных полномочий и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть Тарба А.В., то есть по п.п. «а», «б», «в» части 3 статьи 288 и части 4 статьи 105 УК РА.

Как сообщалось ранее, Кассационной коллегией ВС РА был отменен оправдательный приговор, вынесенный 10 ноября 2020 года судьей Сухумского городского суда Кварчия И.Г. и данное уголовное дело возвращено в порядке п.1 ч.1 статьи 237 УПК РА прокурору для переквалификации действий обвиняемых Джикирба Б.В. и Чедия А.А. на более тяжкие преступления, в связи с изложенными в процессуальных решениях органов предварительного расследования фактических обстоятельств.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Среда, 10 августа 2022 19:16

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