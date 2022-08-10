ДЖЕМАЛ ГУБАЗ ВСТРЕТИЛСЯ С ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОМ ФЕДЕРАЦИИ БАСКЕТБОЛА ДНР
Сухум. 10 августа 2022. Абхазия-Информ. Председатель Госкомитета Абхазии по делам молодежи и спорту Джемал Губаз провел встречу с вице-президентом Федерации баскетбола Донецкой Народной Республики, директором Муниципального бюджетного учреждения «Комплексная детско-юношеская спортивная школа города Макеевки» Кристиной Цыкаловой.
В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы сотрудничества.
«Мы сотрудничаем во всех направлениях, по всем видам спорта. Спасибо вам, что вы к нам приезжаете, принимаете участие в наших соревнованиях. Мы и дальше будем сотрудничать. Вы можете на нас рассчитывать, мы всегда рядом с вами», – сказал Джемал Губаз.
«Спасибо, что вы нас приглашаете, принимаете», – подчеркнула Цыкалова.
Стороны выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Последнее от Super User
- РОССИЯНКА ПОБЫВАЛА В АБХАЗИИ И ОПИСАЛА ОТДЫХ СЛОВАМИ «КАК ПРИ СССР»
- ПРЕСЕЧЕН ВВОЗ В РОССИЮ КРУПНОЙ ПАРТИИ КОНТРАБАНДНОЙ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
- ПРОКУРАТУРОЙ ГОРОДА СУХУМ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ РАМИНА ГАЗАЕВА
- ПО ПОДОЗРЕНИЮ В СОВЕРШЕНИИ УМЫШЛЕННОГО УБИЙСТВА ЗАДЕРЖАН ВАДИМ ВОУБА
- ЗАВТРА НА ДВА ЧАСА БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ АБХАЗИИ ОСТАНЕТСЯ БЕЗ СВЕТА