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Абхазия Информ

ДЖЕМАЛ ГУБАЗ ВСТРЕТИЛСЯ С ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОМ ФЕДЕРАЦИИ БАСКЕТБОЛА ДНР

Новости Среда, 10 августа 2022 19:27
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ДЖЕМАЛ ГУБАЗ ВСТРЕТИЛСЯ С ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОМ ФЕДЕРАЦИИ БАСКЕТБОЛА ДНР

Сухум. 10 августа 2022. Абхазия-Информ. Председатель Госкомитета Абхазии по делам молодежи и спорту Джемал Губаз провел встречу с вице-президентом Федерации баскетбола Донецкой Народной Республики, директором Муниципального бюджетного учреждения «Комплексная детско-юношеская спортивная школа города Макеевки» Кристиной Цыкаловой. 

В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы сотрудничества. 

«Мы сотрудничаем во всех направлениях, по всем видам спорта. Спасибо вам, что вы к нам приезжаете, принимаете участие в наших соревнованиях. Мы и дальше будем сотрудничать. Вы можете на нас рассчитывать, мы всегда рядом с вами», – сказал Джемал Губаз. 

«Спасибо, что вы нас приглашаете, принимаете», – подчеркнула Цыкалова. 

Стороны выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество. 

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 10 августа 2022 19:28

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