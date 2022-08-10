ДЖЕМАЛ ГУБАЗ ВСТРЕТИЛСЯ С ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОМ ФЕДЕРАЦИИ БАСКЕТБОЛА ДНР

«Мы сотрудничаем во всех направлениях, по всем видам спорта. Спасибо вам, что вы к нам приезжаете, принимаете участие в наших соревнованиях. Мы и дальше будем сотрудничать. Вы можете на нас рассчитывать, мы всегда рядом с вами», – сказал Джемал Губаз.



«Спасибо, что вы нас приглашаете, принимаете», – подчеркнула Цыкалова.



Стороны выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.