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Абхазия Информ

ПО ПОДОЗРЕНИЮ В СОВЕРШЕНИИ УМЫШЛЕННОГО УБИЙСТВА ЗАДЕРЖАН ВАДИМ ВОУБА

Новости Среда, 10 августа 2022 19:28
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ПО ПОДОЗРЕНИЮ В СОВЕРШЕНИИ УМЫШЛЕННОГО УБИЙСТВА ЗАДЕРЖАН ВАДИМ ВОУБА

Сухум. 10 августа 2022. Абхазия-Информ. В производстве прокуратуры города Сухум находится уголовное дело №322/805, возбужденное в отношении Воуба Вадима Виталиевича и неустановленного лица по признакам преступлений, предусмотренных пунктами «е» и «ж» части 2 статьи 99, пунктом «а» части 3 статьи 105 и частью 2 статьи 217 УК Республики Абхазия по факту умышленного убийства Хмаил Р.Н., умышленного причинения тяжкого вреда здоровью Джумутия Д.Р., а также незаконного приобретения, хранения и перевозки огнестрельного оружия и боеприпасов группой лиц.

03 августа 2022 г. в порядке статей 91, 92 УПК Республики Абхазия Воуба В.В. задержан органом предварительного расследования по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «е» и «ж» части 2 статьи 99, пунктом «а» части 3 статьи 105, частью 2 статьи 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия.

В ходе производства допроса в качестве подозреваемого Воуба В.В. частично признал свою вину, в совершении преступлений, инкриминируемых органом предварительного расследования.

Ранее, в интересах предварительного следствия информация о задержании Воуба В.В. не разглашалась в связи с производством неотложных оперативно-следственных мероприятий.

05 августа 2022 года Сухумским городским в отношении Воуба В.В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

В настоящее время Прокуратурой города Сухум совместно с оперативными службами проводится комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание лица, совершившего указанные преступления совместно с Воуба В.В.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 10 августа 2022 19:31

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