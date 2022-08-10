ПРОКУРАТУРОЙ ГОРОДА СУХУМ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ РАМИНА ГАЗАЕВА

03 августа 2022 года, примерно в 18:20 часов минут, на пересечении улиц Адлейба и Харания, в ходе осуществления на территории города Сухум рейдовых мероприятий «Безопасный город», Газаев Рамин Шотаевич, с целью воспрепятствования законной деятельности сотрудников милиции, направленной на доставление его родственника Ануа Григория Давидовича в ГУ МЗ РА «Республиканский наркологический диспансер» с целью проведения освидетельствования, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, выражая несогласие с действиями сотрудников, ладонью правой руки нанес один удар по лобовому стеклу служебной автомашины марки «Лада Гранта» за государственным регистрационным знаком С327BУ ABH, вследствие чего на нем остались многочисленные повреждения, таким образом причинил значительный ущерб УВД по городу Сухум.

08 августа 2022 года Сухумским городским судом в отношении Газаева Р.Ш. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.



Постановление Сухумского городского суда будет обжаловано в кассационном порядке в Верховный суд Республики Абхазии.