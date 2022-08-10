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Абхазия Информ

ПРЕСЕЧЕН ВВОЗ В РОССИЮ КРУПНОЙ ПАРТИИ КОНТРАБАНДНОЙ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Новости Среда, 10 августа 2022 19:35
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ПРЕСЕЧЕН ВВОЗ В РОССИЮ КРУПНОЙ ПАРТИИ КОНТРАБАНДНОЙ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

Сухум. 10 августа 2022. Абхазия-Информ. На российско-абхазской границе фиксируются новые попытки перемещения нелегальной табачной продукции. Усиленные меры контроля дают положительные результаты по выявлению и пресечению фактов незаконного ввоза сигарет на российский рынок.

Сотрудниками таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни совместно с пограничниками был задержан автомобиль марки CHRYSLER GRAND VOYAGER, прибывший из Республики Абхазия.

По результатам осмотра транспортного средства с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса была установлена вероятность наличия посторонних вложений.  

«В ходе таможенного досмотра был обнаружен импровизированный тайник, оборудованный в нижней части автомобиля, – пояснил начальник таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни Алексей Быков. – Сигареты были спрятаны в полости между днищем и полом транспортного средства. На всей табачной продукции акцизные марки РФ отсутствовали».

Всего в автомобиле пытались провезти 372 блока (3720 пачек) сигарет «INSTARK», произведенных в Турции.

Табачные изделия и автомобиль, использованный для их незаконной перевозки, изъяты. По результатам экспертизы будет решаться вопрос о привлечении к ответственности.

Проводится расследование.

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