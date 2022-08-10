ПРЕСЕЧЕН ВВОЗ В РОССИЮ КРУПНОЙ ПАРТИИ КОНТРАБАНДНОЙ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
Сухум. 10 августа 2022. Абхазия-Информ. На российско-абхазской границе фиксируются новые попытки перемещения нелегальной табачной продукции. Усиленные меры контроля дают положительные результаты по выявлению и пресечению фактов незаконного ввоза сигарет на российский рынок.
Сотрудниками таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни совместно с пограничниками был задержан автомобиль марки CHRYSLER GRAND VOYAGER, прибывший из Республики Абхазия.
«В ходе таможенного досмотра был обнаружен импровизированный тайник, оборудованный в нижней части автомобиля, – пояснил начальник таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни Алексей Быков. – Сигареты были спрятаны в полости между днищем и полом транспортного средства. На всей табачной продукции акцизные марки РФ отсутствовали».
Всего в автомобиле пытались провезти 372 блока (3720 пачек) сигарет «INSTARK», произведенных в Турции.
Табачные изделия и автомобиль, использованный для их незаконной перевозки, изъяты. По результатам экспертизы будет решаться вопрос о привлечении к ответственности.
Проводится расследование.
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