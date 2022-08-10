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Абхазия Информ

РОССИЯНКА ПОБЫВАЛА В АБХАЗИИ И ОПИСАЛА ОТДЫХ СЛОВАМИ «КАК ПРИ СССР»

Новости Среда, 10 августа 2022 19:37
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РОССИЯНКА ПОБЫВАЛА В АБХАЗИИ И ОПИСАЛА ОТДЫХ СЛОВАМИ «КАК ПРИ СССР»

Сухум. 10 августа 2022. Абхазия-Информ. Побывавшая на отдыхе в Абхазии российская туристка рассказала о преимуществах дешевого тура. Впечатлениями от поездки она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественница раскрыла, что забронировала тур перед самым вылетом – неделя отдыха в пансионате с перелетом и трехразовым питанием на двоих обошлась ей в 56 тысяч рублей. По словам девушки, условия проживания были «вполне приемлемыми» – тем не менее, она пожаловалась, что в номере не хватало чайника, чашек и фена.

«Номера старые, находиться внутри не очень приятно, но переночевать подходит, постельное белье чистое, как при СССР – кипенно-белое и пахнет хлором», – описала обстановку в пансионате читательница портала.

Россиянка также раскритиковала экскурсионное бюро в отеле, указав на завышенную стоимость услуг и отсутствие выбора. Вместо этого туристка посоветовала взять частного гида и отправиться с ним в проверенные места на конные прогулки и рафтинг. Также девушка считает, что в Абхазии надо быть готовым к тому, что «за что-то нормальное и качественное нужно платить».

«В Абхазии экскурсии – это главный залог хорошего отдыха, так как в отеле условия очень простые, а с купанием в этом году все не очень хорошо складывается», – добавила россиянка.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 10 августа 2022 19:42

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