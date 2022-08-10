СОСТОЯЛАСЬ ОНЛАЙН ВСТРЕЧА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВЕДОМСТВ АБХАЗИИ И ПРИДНЕСТРОВЬЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ
Сухум. 10 августа 2022. Абхазия-Информ. Сегодня в формате Zoom-конференции состоялась встреча министра культуры Абхазии Даура Кове и начальника Государственной службы по культуре и историческому наследию Приднестровской Молдавской Республики Марией Кырмыз.
Отмечая сложность в настоящее время осуществления поездок творческих коллективов или делегаций в Республики, стороны договорились о развитии возможных форм сотрудничества.
Среди которых - онлайн участие представителей Абхазии и Приднестровья в конференциях, семинарах и других мероприятиях, проводимых в республиках по линии культуры.
Даур Кове, со своей стороны высказал заинтересованность в тесном практическом взаимодействии Сухумского государственного музыкального училища и Приднестровского государственного института искусств.
Беседа прошла в конструктивной и дружественной атмосфере.
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