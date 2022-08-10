СОТРУДНИКИ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ ПРОШЛИ КУРС ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО АДМИНИСТРИРОВАНИЮ НДС

Сухум. 10 августа 2022. Абхазия-Информ. В рамках международного сотрудничества с Федеральной налоговой службой России Приволжским институтом повышения квалификации Федеральной налоговой службы России для сотрудников налоговых органов Республики Абхазия был проведен курс повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Налог на добавленную стоимость».

Прохождение курса обусловлено необходимостью в усовершенствовании процесса администрирования налога на добавленную стоимость, в частности, путём сравнения с Российским законодательством, а также изучения вариантов обновления этого процесса с применением современных технологий и инструментов.

В процессе изучения данной программы обсуждались актуальные вопросы налоговой политики и налогового законодательства по НДС, изучались особенности администрирования НДС в Республике Абхазия.

Занятия для 64 сотрудников налоговых органов Абхазии проводились в период с 27 июня по 8 июля 2022 года профессорско-преподавательским составом Приволжского института повышения квалификации ФНС России в очной форме с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в объеме 72 часов.

По мере прохождения курса по результатам итоговой аттестации участникам были выданы свидетельства, удостоверяющие о прохождении повышения квалификации.