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Абхазия Информ

ПОБЕДИТЕЛЕМ «АБХАЗИЯ ОПЕН» СТАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АБХАЗИИ ТРИСТАН КВАРАЦХЕЛИЯ

Новости Четверг, 11 августа 2022 15:52
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ПОБЕДИТЕЛЕМ «АБХАЗИЯ ОПЕН» СТАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АБХАЗИИ ТРИСТАН КВАРАЦХЕЛИЯ

Сухум. 11 августа 2022. Абхазия-Информ. В Сухуме со 2 по 12 августа, в рамках 19-го Международного шахматного фестиваля «Абхазия ОПЕН», проводятся три шахматных турнира «АПСНЫ 2022»: взрослый (турнир А) и два детских (В – до 12 лет, С – до 8 лет).

В фестивале участвуют более 80 шахматистов всех возрастов, из всех регионов Абхазии, а также гости из России.

В турнире А (классика) в результате бескомпромиссной борьбы победителем стал Тристан Кварацхелия (Сухум), второе место занял МФ Валерий Шаньгин (Челябинск) и третьим стал Тигран Чаркрубян (Краснодар).

Победителями в номинациях стали:

– среди участников с национальным рейтингом – Артем Табарян, Сергей Миносян, Леон Шамба (все из Сухума);

– среди ветеранов – Игорь Урюпин (Тамбов), Гасан Велиев (Шатура);

– среди школьников – Дэниел Полей, Сарида Лаквитава, Аскар Аджинджал (все сухумчане);

– среди женщин, девушек – Нина Сироткина (С-Петербург), Богдана Шестакова (Пермь).

В турнире до 8 лет среди мальчиков первое место занял Баграт Аршба, второе – Константин Брандзия, третье – Давид Ткебучава.

Среди девочек до 8 лет первое место заняла Анна Палавандзия, второе место – Анастасия Кове.

В турнире до 12 лет среди мальчиков победителем стал Георгий Орлов (Москва), второе место занял Эмиль Аведикян, третьим стал Руслан Зантария.

Среди девочек до 12 лет первое место заняла Полина Марченко, второе – Виктория Бурхан, третье – Эвридика Михайлиди.

11-12 августа пройдут соревнования по быстрым шахматам и блицу.

Главный судья соревнований Отар Хурхумал.

Все призеры награждаются кубками, медалями, грамотами и денежными призами.

Турнир прошел при финансовой поддержке Госкомспорта РА.

Об этом сообщает президент Федерации шахмат Абхазии, директор фестиваля Константин Тужба.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 11 августа 2022 15:55

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