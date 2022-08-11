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Абхазия Информ

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ

Новости Четверг, 11 августа 2022 15:56
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РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ

Сухум. 11 августа 2022. Абхазия-Информ. В Сухуме у средней школы №10 заменяют тротуарную плитку и бордюры. Ремонтные работы ведутся за счет средств столичной администрации.

У старейшей абхазской школы – Горской школы №10, состояние тротуара давно было удручающее. Администрация города еще в прошлом году планировала обновить плитку, но, по объективным причинам, пришлось отложить работы: тогда основные силы были направлены на борьбу с пандемией и на устранение последствий стихии и наводнений по городу. И вот в августе, наконец, муниципальное предприятие «Благоустройство» приступило к ремонту. Работы на этом участке улицы Аиааира планируется завершить к началу учебного года. В данное время рабочие производят демонтаж старой плитки и вывоз мусора.

Глава Администрации Сухума Беслан Эшба побывал на месте проведения ремонтных работ. Он поинтересовался у руководителя «Благоустройства» Саида Кур-ипа состоянием подземных коммуникаций, не повреждены ли они. «Это важно обнаружить на данном этапе работ, чтобы в дальнейшем не пришлось ломать новую плитку», – подчеркнул мэр.

Беслан Эшба также поручил выяснить у руководителя СУЭС, возможно ли проложить под землю воздушные кабели, которые из-за своей громоздкости портят общий внешний вид у школы.

«Мы изыскали средства из городского бюджета, собрали денег и сейчас проводятся работы по замене бордюрного камня и тротуарной плитки у известной десятой школы, которую мы очень любим. И я ее заканчивал в свое время. Безобразное состояние перед школой было недопустимо. Бюджет работ приблизительно два с половиной миллиона рублей. Будет уложена новая плитка, будет приличный вид. Плитка местного производства, качественная, не штамповка, а вибропресс, долговечная», – сказал Беслан Эшба.

Столичная администрация отремонтирует весь квартал у десятой школы, будут заменены тротуарная плитка и бордюры по обе стороны дороги. А красивый стрит-арт по сюжету картин художников Белецких напротив Горской школы будет подсвечен, чтобы и в ночное время прохожие могли любоваться изображениями героев Нартского эпоса.

По городу Сухум проводятся и другие ремонтные работы по благоустройству тротуаров. Так, по улице Гулиа на одном отрезке – напротив Генеральной прокуратуры – тротуар уже приведен в порядок, а на другом отрезке у «Абхазфармации» – идет процесс укладки плитки.

«Помимо того, что будет восстанавливаться по Инвестпрограмме, будем стараться использовать собственные силы. Необходимо отметить, что напротив Генеральной прокуратуры уже восстановлен тротуар, уложена тротуарная плитка. Не хватило денег, сэкономленных по Инвестпрограмме, поэтому участвуем городскими деньгами и закачиваем работы на отрезке квартала за счет городского бюджета», – сказал Беслан Эшба.

Администрация планирует также до конца года заменить тротуарную плитку и бордюры по улице Гулиа в районе Ботанического сада.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 11 августа 2022 15:59

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