ПЦР-ПУНКТЫ ОТКРЫТЫ ВО ВСЕХ РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ
Сухум. 11 августа 2022. Абхазия-Информ. В связи с ростом заболевания COVID-19 во всех районах республики открыты ПЦР-пункты.
В столице сдать анализ можно в Сухумской инфекционной больнице с 9:00 до 11:00, в Детской поликлинике с 9:00 до 18:00 ( только для детей).
ПЦР-тест можно сдать по направлению врача или по соответствующей симптоматике.
Также возобновлена работа мобильной бригады по забору ПЦР тестов. Бригада приезжает домой к следующим категориям граждан:
1. пациенты, которые не могут самостоятельно передвигаться;
2. беременные и кормящие женщины;
3. дети с несколько дневной высокой температурой;
4. пациенты со сниженным иммунитетом;
5. пациенты пожилого и старческого возраста с соответствующей клинической симптоматикой.
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