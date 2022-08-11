ПЦР-ПУНКТЫ ОТКРЫТЫ ВО ВСЕХ РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ

Сухум. 11 августа 2022. Абхазия-Информ. В связи с ростом заболевания COVID-19 во всех районах республики открыты ПЦР-пункты.

В столице сдать анализ можно в Сухумской инфекционной больнице с 9:00 до 11:00, в Детской поликлинике с 9:00 до 18:00 ( только для детей).

ПЦР-тест можно сдать по направлению врача или по соответствующей симптоматике.