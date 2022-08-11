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Абхазия Информ

В АБХАЗИЮ ПРИБЫЛ МИНИСТР ЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ МАКСИМ РЕШЕТНИКОВ

Новости Четверг, 11 августа 2022 16:06
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В АБХАЗИЮ ПРИБЫЛ МИНИСТР ЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ МАКСИМ РЕШЕТНИКОВ

Сухум. 11 августа 2022. Абхазия-Информ. В Абхазию с рабочим визитом прибыл министр экономразвития России Максим Решетников. На абхазо-российской границе его встретила вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.

Первыми объектами, которые осмотрел Максим Решетников стали Парк принца Ольденбургского, и Колоннада в городе Гагра.

Начальник Управления капитального строительства РА Тимур Агрба рассказал, о том какие работы были проведены на этих объектах в рамках Инвестпрограмм содействия социально-экономическому развитию Абхазии.

Решетников намерен осмотреть до 10 объектов, восстановленных за счёт российской финансовой помощи по линии Комплексной и Инвестиционных программ.

Глава Минэкономразвития РФ планирует посетить Международный аэропорт «Сухум» им. В. Ардзинба.

В рамках рабочего визита состоится встреча Максима Решетникова с президентом Асланом Бжания.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 11 августа 2022 16:11

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