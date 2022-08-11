РОССИЙСКО-АБХАЗСКАЯ ГРАНИЦА: РОСТ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА

Сухум. 11 августа 2022. Абхазия-Информ. В период курортного сезона нагрузка на многосторонний автомобильный пункт пропуска Адлер превышает пропускную способность в 6 раз (пропускная способность пункта пропуска – 1,5 тысячи транспортных средств и 28 тысяч физических лиц в сутки). В настоящее время в моменты пиковой нагрузки (выходные дни) в сутки границу пересекают более 11 тысяч транспортных средств и 64 тысяч человек в обоих направлениях. Это примерно на 10% больше, чем в августе прошлого года.

Так, за минувшие выходные проведен таможенный контроль 21 тыс. единиц транспорта и более 125 тыс. физических лиц в обоих направлениях. С начала курортного сезона (май-август) через границу проследовали более 4,2 млн физлиц и порядка 1 млн транспортных средств, в том числе 31 тыс. экскурсионных автобусов.

Стабильная работа пункта пропуска обеспечивается благодаря комплексу мер: перераспределению потоков транспорта, использованию реверсивного движения, увеличению штатной численности поста, оперативному взаимодействию с другими государственными контрольными органами. Таможенные операции и таможенный контроль осуществляются круглосуточно, в усиленном режиме. В обе стороны функционируют 24 полосы движения, в том числе дополнительная полоса движения для экскурсионных автобусов.

Всего с начала 2022 года российско-абхазскую границу пересекли порядка 7 млн физических лиц и 1,6 млн автотранспорта.