БЖАНИЯ И РЕШЕТНИКОВ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АБХАЗИИ

Приветствуя главу Минэкономразвития РФ, президент отметил, что в республике рады его приезду. «От приезда министра экономического развития ожидают плодотворной работы. То ведомство, которое Вы возглавляете, Ваши подходы вселяют в нас уверенность в том, что мы достигнем тех целей, которые перед нами поставлены. Добро пожаловать в Абхазию», – сказал Бжания.

Максим Решетников поблагодарил президента Аслана Бжания за встречу.

«Хочу сказать, что очень много положительных впечатлений. И не только от республики, от ее красот, от гостеприимства. Большое впечатление от проделанной работы. Действительно за 13 лет при поддержке России была проведена большая работа, всего более 500 объектов. Я сегодня посмотрел лишь небольшое количество из них. Очень хорошо выверенные, правильные проекты и хорошо реализованные. Я побывал также на объектах, которые были построены восемь лет назад, они словно вчера построены», – сказал глава Минэкономразвития РФ.

При этом он подчеркнул, что это не говорит о том, что нет проблем. «Они есть, особенно в вопросах энергетики», – считает Решетников. Эту тему министр назвал крайне важной и чувствительной для республики.

Максим Решетников заверил, что руководство Российской Федерации держит на контроле все вопросы взаимодействия с Абхазией.

Он также поблагодарил президента Аслана Бжания и его команду за конструктивный рабочий настрой.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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По завершении встречи Бжания и Решетников вышли к журналистам и ответили на их вопросы.

На вопрос, каковы итоги сегодняшней встречи, президент Аслан Бжания ответил: «Итоги встречи будут подведены чуть позже. Сейчас будет встреча в Кабинете министров. Мы обсуждали вопросы, имеющие отношение к социально-экономическому развитию Республики Абхазия. Обсуждались вопросы, связанные с реализацией в Абхазии крупных инвестиционных проектов, а также вопросы, которые имеют отношение к обеспечению энергетической безопасности. Речь шла и о гуманитарной сфере нашего взаимодействия. Во всём, о чём мы говорили, как мне показалось, мы находим понимание, высший уровень понимания. Безусловно, визит Максима Геннадьевича даст ощутимые результаты. Мы, на мой взгляд, заметно продвинулись в тех вопросах, которые я сейчас озвучил».

«Министерство экономического развития по поручению руководства России курирует вопросы экономического содействия Республике Абхазии, и сегодняшний визит для меня очень важен. Я посмотрел своими глазами на объекты, которые были построены, и на то, что сейчас строится в рамках Инвестиционной программы. Перед нами стоит важная задача – открыть новую страницу в поддержке инвестиционных проектов», – сказал журналистам министр экономического развития РФ Максим Решетников.

По словам главы Минэкономразвития РФ, российский бизнес готов проявлять большой интерес к инвестициям, в первую очередь, в сферу туризма.

«Мы видим текущий туристический сезон и понимаем, насколько высок спрос и какие уникальные возможности для развития туризма есть в республике. Как и в любых крупных инвестиционных проектах, есть масса вопросов по инфраструктуре и по условиям. Мы с Асланом Георгиевичем сейчас обсудили общие подходы, они у нас одинаковые. Все эти проекты должны идти в первую очередь на пользу республике, создавая рабочие места, но заодно и решать вопросы инфраструктурного характера. Это и энергоснабжение, и водоснабжение, и канализация. Сейчас есть возможность их решить при реализации крупных проектов. В общем и целом, РФ помогала, помогает и будет помогать Абхазии становится экономически более самодостаточной, более самостоятельной, и движение это уже идет», – отметил министр.

Решетников обратил внимание на то, что в последние годы темп роста собственных доходов Абхазии существенно превышает темп роста помощи со стороны российского бюджета, и республика все больше и больше зарабатывает сама.

«Сейчас основная задача – реализация конкретных инвестиционных проектов не только российского бизнеса, но и абхазского, особенно в сфере туризма, сельского хозяйства и переработки. Российские туристы приезжают в Абхазию с удовольствием. Это та возможность, которую надо использовать», – сказал Максим Решетников.

Апсныпресс