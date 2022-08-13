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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ВПЕРВЫЕ ПРОЙДЁТ ФЕСТИВАЛЬ КРАФТОВЫХ НАПИТКОВ И ПРОДУКТОВ ПЕРЕГОНА

Новости Суббота, 13 августа 2022 14:10
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В АБХАЗИИ ВПЕРВЫЕ ПРОЙДЁТ ФЕСТИВАЛЬ КРАФТОВЫХ НАПИТКОВ И ПРОДУКТОВ ПЕРЕГОНА

Сухум. 13 августа 2022. Абхазия-Информ. Союз виноградарей и виноделов Абхазии впервые проводит в республике фестиваль крафтовых напитков и продуктов перегона. Презентация фестиваля прошла в Сухуме на культурно-деловой площадке «Гума», передает корреспондент ТАСС Анжела Кучуберия.

«Мы объявляем старт первому фестивалю крафтовых напитков и продуктов перегона. Приглашаем к участию всех, кто увлекается такой деятельностью, тем более, что в нашей стране такие напитки ценят и довольно неплохо делают. Фестиваль организован совместно с министерством туризма», – сказал на презентации руководитель оргкомитета, председатель союза виноградарей и виноделов Абхазии Баграт Авидзба.

По словам Авидзба, фестиваль пройдет 25 августа, а до него на платформе «Гума» будут проходить различные тематические мероприятия – открытая лекция об особенностях и традициях в изготовлении дистиллятов в Абхазии, экспозиция самогонных аппаратов, кинопоказы, музыкальный вечер для участников конкурса, вечер поэзии и литературы.

«Непосредственно в день фестиваля пройдут ярмарка-продажа продукции участников конкурса и дегустация. Победитель будет определен с помощью народного голосования. Заявки на фестиваль уже принимаются», – сказал глава оргкомитета.

Как отметил министр туризма Абхазии Теймураз Хишба на презентации, «крафтовая продукция и вообще виноделие в целом являются особой частью, которая относится в том числе и к индустрии туризма».

«Это не только часть промысла наших граждан, но и часть туристической Абхазии, которая очень привлекает наших гостей, ведь туризм – это не только пляжи, море, природа, горы, но и особый ритм и стиль жизни местного населения. Поэтому Минтуризма поддержало идею проведения такого фестиваля», – сказал Хишба.

По мнению инженера-химика предприятия «Вина и воды Абхазии» Владислава Парамонова, дистиллярные крепкие напитки – это отдельная отрасль, и те люди, которые вкладывают в них душу, создают действительно уникальные продукты.

Член оргкомитета фестиваля Демур Какалия уверен, что «конкурс понравится многим производителям дистиллята, а по-простому – чачи».

«Фестиваль направлен на популяризацию крепких напитков, которых в Абхазии немало, и которые могут спокойно конкурировать с любыми мировыми производителями. У нас для этого есть все – природа, фрукты, погода», – сказал он и выразил надежду на то, что фестиваль будет ежегодным.

Ранее сообщалось, что в апреле крупнейший в республике производитель вин «Вина и воды Абхазии» впервые провел конкурс вина, целью которого была поддержка местных виноделов, повышение качества винодельческой продукции и развитие винодельческого потенциала республики в целом. В нем приняли участие крестьяне, много лет славящиеся своими винами, а также начинающие виноделы.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Суббота, 13 августа 2022 14:11

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