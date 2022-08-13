ОБРАЩЕНИЕ ЭКС-РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА АЛХАСА КВИЦИНИА

С первого дня нахождения в этой команде, я искренне верил, что мы будем беспокоиться о простых людях, наших гражданах, которые поверили нам.

Нужно отметить, что за прошедшее с выборов время было сделано немало полезного для страны.

И, тем не менее, на протяжении всего этого времени я видел и обратное.

Вынужден сказать, что на этом фоне я наблюдал и за довольными лицами стремительно богатеющих некоторых руководителей из властного окружения. Я понимал, что доверие к нам народа на фоне всего происходящего становилось меньше и меньше. Но, к моему глубокому сожалению, я не мог повлиять на эти обстоятельства.

И вот сейчас, как выяснилось, у главы государства сложилась оценка моей деятельности: «не справился».

Не скрою, мне предлагали различные высокие должности. Но я подхожу к этому вопросу по государственному. Если я не справился с возложенными на меня обязанностями руководителя Администрации президента, то, по логике, я провалю и любое другое направление. Этим и был вызван мой отказ перейти на другую работу. Именно поэтому я и принял для себя решение уйти.

Я благодарен всем тем, кто верил в нас, кому мы обещали перемены. Уверен в том, что эти перемены будут, но это уже другая история.

Спасибо всем, с кем мне довелось трудиться на благо моей родины Апсны.

Алхас Квициниа».