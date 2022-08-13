ДТП В ОЧАМЧЫРСКОМ РАЙОНЕ
Новости Суббота, 13 августа 2022 13:10
Сухум. 13 августа 2022. Абхазия-Информ. Накануне, на 143 километре республиканской автотрассы Псоу-Ингур, произошло ДТП. В районе села Кындыг Очамчырского района столкнулись автомобили «Ниссан» и «Шевроле».
На место происшествия выехали спасательное отделение и автомобиль скорой помощи ПСЧ г.Очамчыра.
Двое пострадавших – гражданин Абхазии и россиянка, отдыхавшая в республике, – доставлены в Агудзерский госпиталь.
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