АЛЕКСАНДР АНКВАБ И МАКСИМ РЕШЕТНИКОВ ПРОВЕЛИ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ В СУХУМЕ

Сухум. 12 августа 2022. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб с участием вице-премьеров Правительства, министра по налогам и сборам, председателя Национального банка Абхазии провел встречу с делегацией министерства экономического развития Российской Федерации во главе с министром Максимом Решетниковым.

Обсуждались основные направления двустороннего сотрудничества – взаимодействие в энергетической сфере, реализация межправительственного соглашения по Программе социально-экономического развития Республики Абхазия на 2022-2025гг., правовые механизмы гарантий защиты интересов инвесторов, перспективы межбанковского сотрудничества.

Александр Анкваб и Максим Решетников высоко оценили абхазо-российское межведомственное взаимодействие и проговорили актуальные аспекты партнерства.

Сегодня же премьер-министр, руководители экономического блока правительства продолжили обсуждение с заместителем министра экономического развития России Дмитрием Вольвачем и российскими коллегами конкретных мероприятий, реализация которых предусмотрена действующей инвестпрограммой, и подготовку к реализации Инвестиционной программы социально-экономического развития Республики Абхазия на 2023-2025 гг.

Стороны рассмотрели вопросы сотрудничества в энергетической сфере, ход исполнения Плана мероприятий по устранению нарушений (недостатков) по итогам проведенной в 2021 году Федеральным казначейством России проверки использования средств финансовой помощи в целях социально-экономического развития Республики Абхазия в период 2019-2020 гг. и первое полугодие 2021 г., в том числе обсуждены вопросы инвентаризации численности работников бюджетной сферы и подготовки Дорожной карты по поэтапной оптимизации численности бюджетной сети.

Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.