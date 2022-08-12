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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ СТРОИТЕЛЕЙ АБХАЗИИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

Новости Пятница, 12 августа 2022 23:42
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Сухум. 12 августа 2022. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб поздравил работников строительной отрасли Абхазии с профессиональным праздником.

В телефонном разговоре с руководителем компании «Абхазстрой» Русланом Тванба Александр Анкваб отметил выскоий профессионализм работников отрасли – проектировщиков, изыскателей, инженеров, квалифицированных строителей, приложивших большие усилия к восстановлению объектов инфраструктуры, социальной назначения, культурного наследия.

Премьер-министр пожелал работникам отрасли новых успехов.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 12 августа 2022 23:47

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