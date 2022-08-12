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Абхазия Информ

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ В АБХАЗИИ – 9343,9 РУБЛЕЙ

Новости Пятница, 12 августа 2022 23:34
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ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ В АБХАЗИИ – 9343,9 РУБЛЕЙ

Сухум. 12 августа 2022. Абхазия-Информ. Стоимость прожиточного минимума на одного трудоспособного жителя Абхазии на 1 июля  2022 г. составила 9343,9 рублей.

В эту сумму входит стоимость продовольственных товаров – 6391,2 руб., непродовольственных товаров – 1831,4 руб., платных услуг, налогов и обязательных платежей –  1121,3  руб..

Величина прожиточного минимума по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 16,5%.

Сводный индекс потребительских цен и тарифов на товары и платные услуги населению с начала 2022 года составил 112,2%, в том числе на продовольственные товары – 112,2%, непродовольственные товары – 111,0%, платные услуги населению – 112,9%.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 12 августа 2022 23:40

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