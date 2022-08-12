ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ В АБХАЗИИ – 9343,9 РУБЛЕЙ

В эту сумму входит стоимость продовольственных товаров – 6391,2 руб., непродовольственных товаров – 1831,4 руб., платных услуг, налогов и обязательных платежей – 1121,3 руб..

Сухум. 12 августа 2022. Абхазия-Информ. Стоимость прожиточного минимума на одного трудоспособного жителя Абхазии на 1 июля 2022 г. составила 9343,9 рублей.

Величина прожиточного минимума по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 16,5%.

Сводный индекс потребительских цен и тарифов на товары и платные услуги населению с начала 2022 года составил 112,2%, в том числе на продовольственные товары – 112,2%, непродовольственные товары – 111,0%, платные услуги населению – 112,9%.