ЛЕВ КВИЦИНИЯ ДОЛОЖИЛ О РАБОТЕ МЧС В ЛЕТНИЙ СЕЗОН
Сухум. 12 августа 2022. Абхазия-Информ. На встрече с премьер-министром Александром Анкваб, министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния доложил результаты рабочих встреч в МЧС России, посвященных развитию межведомственного сотрудничества. Министр отметил всестороннюю поддержку российских коллег – материально-техническую, методическую и в сфере подготовки национальных кадров.
Александр Анкваб и Лев Квициния подробно обсудили работу МЧС Абхазии в летний период.
По информации руководителя ведомства, личный состав в курортный сезон переведен на усиленное несение службы: проводятся регулярные проверки объектов размещения туристов на пожаробезопасность, установлены правила пользования маломерными судами в акваториях курортных регионов страны, усилена служба спасения на воде, сотрудники МЧС несут дежурство на наиболее опасных участках туристических маршрутов.
Премьер-министр поручил МЧС не ослаблять проводимую работу и уделять особое внимание безопасности отдыхающих.
Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.
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