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Абхазия Информ

ЗАКОНОПРОЕКТ О ЖЕСТОКОМ ОБРАЩЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ РАССМОТРЯТ В ПАРЛАМЕНТЕ

Новости Пятница, 12 августа 2022 22:30
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ЗАКОНОПРОЕКТ О ЖЕСТОКОМ ОБРАЩЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ РАССМОТРЯТ В ПАРЛАМЕНТЕ

Сухум. 12 августа 2022. Абхазия-Информ. Законопроект о защите прав животных был зарегистрирован в Парламенте Абхазии месяц назад и после выхода депутатов с каникул его вынесут на обсуждение сессии.

«В сентябре-октябре мы будем обсуждать его на заседаниях профильного парламентского комитета, после чего вынесем на заседание сессии. Я надеюсь, первое чтение он пройдет, и после можно будет обсуждать поправки», – сообщил депутат Дмитрий Маршания.

По его словам, законопроект призван восполнить брешь в абхазском законодательстве в сфере правого регулирования обращения с животными. В нем отражены вопросы жестокого обращения с животными, стерилизации, эвтаназии, прописаны нормы мест содержаний животных.

Дмитрий Маршания напомнил, что в Сухуме в 2020 году был запрещен практиковавшиеся многие годы отстрел животных. 1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей администрация столицы ежегодно выделяла на отстрел животных. Часть этих средств с 2020 года направили на строительство первого в районе приюта для животных, где их кормят, лечат и стерилизуют, тем самым решая проблему размножения на улицах города бродячих животных.

К сожалению, ни власти, ни зоозащитники не смогут полностью решить проблему, если жители республики не станут более ответственно относиться к животным. Большая часть собак и кошек на улицах – это домашние питомцы, брошенные на улицу хозяевами или же отпущенные на самовыгул. При этом жители сами редко стерилизуют своих питомцев, отчего контролировать популяцию животных на улице становится еще более сложно.

Согласно статистическим данным, около 40% популяции бездомных животных гибнет в первый год жизни, в целом 60% не доживают до 2-3 лет.

Если стерилизовать по 20 собак в месяц, проблема бездомных собак может быть решена к 2029 году.

В то же время на ее решение может значительно оказывать влияние следующий фактор: ряды бездомных животных регулярно пополняются за счет выброшенных на улицу домашних собак или их приплод. Жители также, как правило, не стерилизуют своих питомцев и спокойно выпускают их на самовыгул.

По приблизительным данным, в домах в Абхазии содержится до 20 000 животных.

Об этом сообщает Агентство социальной информации «Апсны».

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 12 августа 2022 22:59

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