В АБХАЗИИ ОТКРЫТ ОХОТНИЧИЙ СЕЗОН
Сухум. 13 августа 2022. Абхазия-Информ.В Абхазии официально начался охотничий сезон. В республике охота разрешается на:
Перепела – с 13 августа по 31 октября.
Вальдшнепа – с 5 октября по 25 декабря.
Клинтуху, горлицу, коростеля – с 1 сентября по 31 декабря.
Вяхиря – с 1 сентября по 1 марта.
Болотную курочку – с 1 сентября по 31 октября.
Зайца – с 5 октября по 1 декабря.
Медведя – с 15 сентября по 15 января.
Лисицу – с 5 октября по 15 января.
Куницу – с 1 ноября по 1 марта.
Уток всех видов и лысух – с 14 сентября по 15 марта.
Дупеля, бекаса, кроншнепа – с 1 сентября по 31 декабря.
Охота на шакала и волка разрешена круглый год.
За один выход каждому охотнику разрешается добыть не более 20 штук перепела и 5 штук вальдшнепа, всех остальных птиц – не более 10 штук.
По правилам, в Абхазии запрещено охотиться на благородного оленя, рысь, выдру, Кавказскую лесную кошку, летучих мышей, лебедей, дятлов, а также на все виды хищных и певчих птиц.
Кроме того, нельзя охотиться в особо охраняемых зонах, заповедниках, нацпарках, промзонах, в городах и трехкилометровой зоне вокруг неубранных сельхозугодий.
Сезон охоты продлится в республике до 15 марта 2023 года.