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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ОТКРЫТ ОХОТНИЧИЙ СЕЗОН

Новости Суббота, 13 августа 2022 18:47
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В АБХАЗИИ ОТКРЫТ ОХОТНИЧИЙ СЕЗОН

Сухум. 13 августа 2022. Абхазия-Информ.В Абхазии официально начался охотничий сезон. В республике охота разрешается на:

Перепела – с 13 августа по 31 октября.

Вальдшнепа – с 5 октября по 25 декабря.

Клинтуху, горлицу, коростеля – с 1 сентября по 31 декабря.

Вяхиря – с 1 сентября по 1 марта.

Болотную курочку – с 1 сентября по 31 октября.

Зайца – с 5 октября по 1 декабря.

Медведя – с 15 сентября по 15 января.

Лисицу – с 5 октября по 15 января.

Куницу – с 1 ноября по 1 марта.

Уток всех видов и лысух – с 14 сентября по 15 марта.

Дупеля, бекаса, кроншнепа – с 1 сентября по 31 декабря.

Охота на шакала и волка разрешена круглый год.

За один выход каждому охотнику разрешается добыть не более 20 штук перепела и 5 штук вальдшнепа, всех остальных птиц – не более 10 штук.

По правилам, в Абхазии запрещено охотиться на благородного оленя, рысь, выдру, Кавказскую лесную кошку, летучих мышей, лебедей, дятлов, а также на все виды хищных и певчих птиц.

Кроме того, нельзя охотиться в особо охраняемых зонах, заповедниках, нацпарках, промзонах, в городах и трехкилометровой зоне вокруг неубранных сельхозугодий.

Сезон охоты продлится в республике до 15 марта 2023 года.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Суббота, 13 августа 2022 18:56

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