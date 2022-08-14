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Абхазия Информ

СЕГОДНЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 30 ЛЕТ С НАЧАЛА ВТОРЖЕНИЯ ВОЙСК ГОССОВЕТА ГРУЗИИ В РЕСПУБЛИКУ АБХАЗИЯ

Новости Воскресенье, 14 августа 2022 10:04
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СЕГОДНЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 30 ЛЕТ С НАЧАЛА ВТОРЖЕНИЯ ВОЙСК ГОССОВЕТА ГРУЗИИ В РЕСПУБЛИКУ АБХАЗИЯ

Сухум. 14 августа 2022. Абхазия-Информ30 лет назад 14 августа началась Отечественная война народа Абхазии 1992-1993гг.

В этот день Госсовет Грузии планируя за три дня  в Абхазии «навести порядок» посредством военной операции «Меч», под видом охраны железной дороги, в самый разгар курортного сезона, ввел тяжелую технику в  нашу республику.

Для Абхазии – это был обычный августовский, жаркий день: кто был на работе, кто-то на пляже...

В Сухуме в здании Верховного Совета 14 августа планировалось очередное заседание сессии депутатов по обсуждению проекта федеративного договора между Грузией и Абхазией, но оно не состоялось…

В первый же день войны председатель Верховного Совета Абхазии Владислав Ардзинба объявил о всеобщей мобилизации. 

Грузинские танки предприняли первые попытки прорвать оборону абхазских ополченцев в Восточной Абхазии, которые стойко сопротивлялись, но силы были неравные.

Остановить на время грузинские гусеничные машины и гвардейцев удалось только в районе т.н. «Красного моста».

Обстрел абхазских ополченцев велся как из танков, так и с воздуха самолетами и вертолетом МИ-8. Перегородить дорогу войскам пытались абхазские военнослужащие, вооруженные автоматами, в районе Турбазы, по центральной трассе между зданиями Дома отдыха РЖД «Апсны» и школой №14 им. А.П. Чехова, но долго продержаться не получилось.

15 августа в поселке Гантиади (зона г. Гагра) высадился грузинский морской десант.

К вечеру 15 августа 1992 г. первая группа добровольцев из Кабарды во главе с Султаном Сосналиевым на автобусе «Икарус» пересекла абхазскую границу по р. Псоу.

18 августа  Сухум был  полностью захвачен грузинскими войсками. На подконтрольной грузинским войскам территории начались грабежи, мародерство. Насилие приобрело массовый характер.

19 августа Гагра полностью была захвачена грузинскими войсками.

25 августа командующий грузинскими войсками полковник Гия Каркарашвили, выступая по Сухумскому ТВ, предъявил абхазской стороне ультиматум о прекращении в 24 часа военных действий. Полковник тогда заявил: «Если из общей численности погибнет 100 тысяч грузин, то из ваших погибнут все 97 тысяч».

С 30 августа по 1 сентября шли  наступательные операции грузинских войск на Гумисте в безуспешной попытке потеснить абхазские части в преддверии московской встречи в верхах.

Таким был август 1992 года.

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