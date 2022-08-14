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Абхазия Информ

У МЕМОРИАЛА ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ ВЛАДИСЛАВА АРДЗИНБА ПРОШЛА ФОТОВЫСТАВКА

Новости Воскресенье, 14 августа 2022 17:51
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У МЕМОРИАЛА ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ ВЛАДИСЛАВА АРДЗИНБА ПРОШЛА ФОТОВЫСТАВКА

Сухум. 14 июля 2022. Абхазия-Информ.  В селе Нижняя Эшера, у Мемориала первого Президента Абхазии Владислава Ардзинба прошла фотовыставка, посвященная 30-летию начала Отечественной войны народа Абхазии. Об этом сообщает «Апсныпресс».

Организовали её сотрудники музея Боевой славы села  Эшера. «Сегодня исполнилось 30 лет со дня начала Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., и мы решили провести здесь фотовыставку. Здесь представлены фотографии погибших бойцов из  села Эшера, добровольцев, а также военная хроника, архивные материалы, книги о войне», - рассказала директор музея Марина Тванба. Она с сожалением констатировала, что  у музея нет своего здания. «В 2012 году снесли здание музея с расчетом на то, что построят новое. Но по сей день нет здания музея, сегодня он располагается в Эшерской школе», - сказала Тванба.



Прочитано 7 раз Последнее изменение Воскресенье, 14 августа 2022 17:52

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