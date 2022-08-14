У МЕМОРИАЛА ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ ВЛАДИСЛАВА АРДЗИНБА ПРОШЛА ФОТОВЫСТАВКА

Организовали её сотрудники музея Боевой славы села Эшера. «Сегодня исполнилось 30 лет со дня начала Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., и мы решили провести здесь фотовыставку. Здесь представлены фотографии погибших бойцов из села Эшера, добровольцев, а также военная хроника, архивные материалы, книги о войне», - рассказала директор музея Марина Тванба. Она с сожалением констатировала, что у музея нет своего здания. «В 2012 году снесли здание музея с расчетом на то, что построят новое. Но по сей день нет здания музея, сегодня он располагается в Эшерской школе», - сказала Тванба.





