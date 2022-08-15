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Абхазия Информ

30 ЛЕТ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОМУ ДВИЖЕНИЮ В АБХАЗИИ

Новости Понедельник, 15 августа 2022 11:32
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30 ЛЕТ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОМУ ДВИЖЕНИЮ В АБХАЗИИ

Сухум. 15 августа 2022. Абхазия-Информ. Сегодня в Абхазии отмечают 30 годовщину добровольческого движения Абхазии.

День добровольца посвящен добровольцам из Северного Кавказа, Юга России и других стран,  пришедшим на помощь нашей республике во время Отечественной войны народа 1992-1993 годов.

Впервые День добровольца в Абхазии торжественно отметили 15 августа 2012 года. С инициативой учреждения Дня добровольца выступил экс-премьер-министр Абхазии Леонид Лакербая.

8 августа 2013 года экс-президент Абхазии Александр Анкваб подписал закон «О внесении изменений в Закон о праздничных и памятных днях Республики Абхазия», в соответствии с которым 15 августа было объявлено праздничным рабочим днем – Днем добровольца.

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15 августа 1992 года на второй день грузино-абхазской войны в Гудауту прибыла первая группа добровольцев из Северного Кавказа во главе с генералом Султаном Сосналиевым.

Из выступления премьер-министра РА Леонида Лакербая РА 2017 года:   

«Добровольческое движение было многонациональным, в нем участвовали представители десятков национальностей. Добровольцы внесли весомый вклад в победу. Их присутствие, особенно на первом этапе войны, сказалось на боевом и моральном духе абхазского ополчения. Основная масса добровольцев  шла в Абхазию, даже не сообщая об этом своим близким.

Более двух тысяч добровольцев участвовало в боевых действиях. 51 человек удостоен высокого звания «Герой Абхазии», 247 – награждены Орденом Леона, 623 – медалью «За отвагу».

Более 260 добровольцев погибло, защищая Апсны, в том числе – более 50 человек – из Чечни, более 50 – из Кабардино–Балкарии, 11 – из Карачаево-Черкесии, 8 – из Украины, по 7 – из Южной Осетии и Адыгеи, по 6 – из Северной Осетии и Турции, 4 – из Ингушетии, 3 – из Сирии, а также из Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Литвы, Эстонии, Приднестровья, Польши.

Кроме того, 106 добровольцев из разных городов России – от Москвы и Санкт–Петербурга, до Новосибирска и Владивостока, погибли, защищая Абхазию.

Добровольцы внесли весомый вклад в победу. Особенно это сказалось на поднятии боевого и морального духа на первом этапе войны. Основная масса добровольцев шла к нам, даже не сообщая об этом своим близким. Их влекли зов предков, зов совести, зов справедливости.

Большое значение имело участие в войне чеченских добровольцев. Многие из них стали Героями Абхазии: Ахмет Ахметов, Алхазур Сулейманов, Ахмет Хамитов, Хамзат Ханкаров, Муса Юсупов и др.

Самое активное участие приняли добровольцы из КБР. Среди них Герои Абхазии – Султан Сосналиев, Феликс Бекалдиев, Гена Карданов, Анзор Шарданов, Муаед Шоров и др.

Среди Героев Абхазии – добровольцы из Карачаево-Черкессии Мухамед Килба и Хасан Эдиев.

Добровольцы из Адыгеи стали рядом с абхазскими братьями. Имя Адама Хуадэ и его соотечественников навсегда останется в наших сердцах.

Весомый вклад в освобождение Абхазии внесли дагестанские, осетинские, шапсугские добровольцы – Роберт Петров, Али Алиев, Руслан Гвашев и др.

Абхазская диаспора за рубежом активно взялась за оружие для защиты исторической Родины. Имена Бахадыра Абагба, Риада и Фарида Арютаа, Зиуара Лукмана (Чичба) и других – навсегда в нашей памяти.

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