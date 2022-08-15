 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

БОЖЕ, ДАЙ МНЕ РАЗУМ И ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ ПРИНЯТЬ ТО, ЧТО Я НЕ В СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ… (молитва наркомана)
июня 28 2022

БОЖЕ, ДАЙ МНЕ РАЗУМ И ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ ПРИНЯТЬ ТО, ЧТО Я НЕ В СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ… (молитва наркомана)

На днях Общество анонимных наркоманов Абхазии отметило свой юбилей  – 11 лет со дня создания.…
ПУТИ НАЗАД УЖЕ НЕТ
июня 24 2022
ПУТИ НАЗАД УЖЕ НЕТ
СМЕЦКОЙ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ В ГРОБУ
июня 22 2022
СМЕЦКОЙ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ В ГРОБУ

В мире

ПЕЛОСИ ЗАЯВИЛА О ПОДДЕРЖКЕ США ТАЙВАНЬСКОЙ ДЕМОКРАТИИ
августа 02 2022

ПЕЛОСИ ЗАЯВИЛА О ПОДДЕРЖКЕ США ТАЙВАНЬСКОЙ ДЕМОКРАТИИ

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что ее визит на Тайвань следует рассматривать как свидетельство…
НА 17 ИЮЛЯ В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ НАЗНАЧЕН РЕФЕРЕНДУМ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К РОССИИ
мая 13 2022
НА 17 ИЮЛЯ В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ НАЗНАЧЕН РЕФЕРЕНДУМ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К РОССИИ
ПАТРУШЕВ ПОРУЧИЛ ГОТОВИТЬ БУНКЕРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ЮЖНЫХ ОБЛАСТЕЙ РФ
апреля 29 2022
ПАТРУШЕВ ПОРУЧИЛ ГОТОВИТЬ БУНКЕРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ЮЖНЫХ ОБЛАСТЕЙ РФ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июнь 2017 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СПИКЕР ПАРЛАМЕНТА ЛАША АШУБА ОБРАТИЛСЯ К ДОБРОВОЛЬЦАМ – ВЕТЕРАНАМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НАРОДА АБХАЗИИ

Новости Понедельник, 15 августа 2022 11:37
Оцените материал
(0 голосов)
СПИКЕР ПАРЛАМЕНТА ЛАША АШУБА ОБРАТИЛСЯ К ДОБРОВОЛЬЦАМ – ВЕТЕРАНАМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НАРОДА АБХАЗИИ

Сухум. 15 августа 2022. Абхазия-Информ.Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Лаша Ашуба обратился к добровольцам – ветеранам Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 годов.

В обращении говорится: «Дорогие добровольцы, ветераны Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 годов! Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия приветствует всех добровольцев – участников Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 годов и их родных, прибывших сегодня в Абхазию, и тех, кто по тем или иным причинам не смог приехать к нам в День добровольца, который значим для каждого гражданина нашего государства. Сегодня мы выражаем чувства искренней признательности всем, кто, руководствуясь нравственными принципами, вместе с нами прошёл суровые испытания в борьбе за свободу и мир на абхазской земле. В нашей стране высоко оценивается моральная и политическая составляющая добровольческого движения, которое стало значимым фактором в ходе Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 годов. Война показала нерушимость традиций дружбы и взаимопомощи народов Кавказа. Ярким примером служит то, что уже на второй день вторжения грузинских войск в Абхазию – 15 августа 1992 года, на помощь абхазскому народу прибыла первая группа северокавказских добровольцев во главе с Султаном Сосналиевым. В числе добровольцев были представители братских народов Северного Кавказа, абхазской зарубежной диаспоры, жители различных регионов России, Приднестровской Молдавской Республики, Республики Южная Осетия и других стран мира. Участие добровольцев в борьбе за правое дело является достойным примером мужества и патриотизма, доказавшим, что победа может быть одержана не только силой оружия, но и единством. Мы глубоко чтим и всегда будем хранить в своей памяти благородный подвиг всех добровольцев. Склоняем головы перед памятью бойцов-добровольцев, отдавших свои жизни на полях сражений и ушедших в мир иной в послевоенное время, светлая им память. Выражаем особую благодарность их родным и близким за понимание, терпение и стойкость. Парламент Республики Абхазия готов и в дальнейшем поддерживать работу организаций ветеранов-добровольцев – участников Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 годов, осуществляющих свою деятельность в республиках Северного Кавказа. Укрепление этого сотрудничества будет способствовать решению многих стоящих перед нами задач. Дорогие добровольцы, ветераны! В этот особенный день желаем всем мирного неба, здоровья и благополучия».

Источник: https://apsnypress.info/ru/novosti/item/890-lasha-ashuba-dobrovolcheskoe-dvizhenie-stalo-znachimym-faktorom-v-otechestvennoj-vojne-naroda-abkhazii
© АПСНЫПРЕСС

Прочитано 2 раз

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « 30 ЛЕТ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОМУ ДВИЖЕНИЮ В АБХАЗИИ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.