СПИКЕР ПАРЛАМЕНТА ЛАША АШУБА ОБРАТИЛСЯ К ДОБРОВОЛЬЦАМ – ВЕТЕРАНАМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НАРОДА АБХАЗИИ

В обращении говорится: «Дорогие добровольцы, ветераны Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 годов! Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия приветствует всех добровольцев – участников Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 годов и их родных, прибывших сегодня в Абхазию, и тех, кто по тем или иным причинам не смог приехать к нам в День добровольца, который значим для каждого гражданина нашего государства. Сегодня мы выражаем чувства искренней признательности всем, кто, руководствуясь нравственными принципами, вместе с нами прошёл суровые испытания в борьбе за свободу и мир на абхазской земле. В нашей стране высоко оценивается моральная и политическая составляющая добровольческого движения, которое стало значимым фактором в ходе Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 годов. Война показала нерушимость традиций дружбы и взаимопомощи народов Кавказа. Ярким примером служит то, что уже на второй день вторжения грузинских войск в Абхазию – 15 августа 1992 года, на помощь абхазскому народу прибыла первая группа северокавказских добровольцев во главе с Султаном Сосналиевым. В числе добровольцев были представители братских народов Северного Кавказа, абхазской зарубежной диаспоры, жители различных регионов России, Приднестровской Молдавской Республики, Республики Южная Осетия и других стран мира. Участие добровольцев в борьбе за правое дело является достойным примером мужества и патриотизма, доказавшим, что победа может быть одержана не только силой оружия, но и единством. Мы глубоко чтим и всегда будем хранить в своей памяти благородный подвиг всех добровольцев. Склоняем головы перед памятью бойцов-добровольцев, отдавших свои жизни на полях сражений и ушедших в мир иной в послевоенное время, светлая им память. Выражаем особую благодарность их родным и близким за понимание, терпение и стойкость. Парламент Республики Абхазия готов и в дальнейшем поддерживать работу организаций ветеранов-добровольцев – участников Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 годов, осуществляющих свою деятельность в республиках Северного Кавказа. Укрепление этого сотрудничества будет способствовать решению многих стоящих перед нами задач. Дорогие добровольцы, ветераны! В этот особенный день желаем всем мирного неба, здоровья и благополучия».



Источник: https://apsnypress.info/ru/novosti/item/890-lasha-ashuba-dobrovolcheskoe-dvizhenie-stalo-znachimym-faktorom-v-otechestvennoj-vojne-naroda-abkhazii

© АПСНЫПРЕСС