Сухум. 15 августа 2022. Абхазия-Информ. В Сочи обсудили меры по увеличению пропускной способности и перспективы модернизации автомобильного пункта пропуска Адлер, сообщает сайт Южного таможенного управления РФ.

На таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни откроют дополнительные полосы движения для легкового автотранспорта.

В ходе рабочего визита в Республику Абхазия делегации Минэкономразвития России были рассмотрены оперативные меры по увеличению пропускной способности и дальнейшей реконструкции пункта пропуска МАПП Адлер.

В совещании под руководством министра экономического развития РФ Максима Решетникова приняли участие директор департамента Минтранса России Михаил Кокаев, представители ФГКУ Росгранстрой, начальник Краснодарской таможни Наталья Полосухина, руководство таможенного поста МАПП Адлер, представители Пограничного управления ФСБ России.

В ходе осмотра объекта (автомобильной и пешеходной составляющих) было отмечено, что МАПП Адлер – крупнейший пункт пропуска на Юге России. В настоящее время, в пиковые моменты нагрузок в сутки российско-абхазскую границу пересекают более 10,5 тысяч транспортных средств и 64 тысяч человек в обоих направлениях. Пропускная способность пункта попуска в летние месяцы превышает допустимые показатели почти в 7 раз. Участники отметили, что учитывая ежегодный рост транспортного и пассажирского трафика необходимо принять комплексные меры по обеспечению бесперебойной работы пункта попуска и создания комфортных условий для прохождения границы.

Уже сегодня Минтрансом России и ФГКУ Росгранстрой реализуются оперативные меры по увеличению пропускной способности МАПП Адлер. На территории пункта пропуска ведутся работы по строительству двух дополнительных полос движения для легкового транспорта, которые по данным ФГКУ Росгранстрой завершатся в начале сентября. Ввод в эксплуатацию новых полос позволит увеличить пропускную способность пункта пропуска, снять нагрузку с основных линий контроля и ускорить время прохождения контрольных процедур при пересечении границы.

В целях дальнейшего развития пункта пропуска, увеличения его пропускных мощностей Минтрансом России запланирована реконструкция МАПП Адлер со сроком реализации 2022-2025 гг. Пропускная способность пункта пропуска после модернизации составит 11,5 тысяч транспортных средств и 68,5 тысяч человек в сутки. Пресс-секретарь службы по г. Сочи Краснодарской таможни Марина Жупанова.