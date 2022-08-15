АСЛАН БЖАНИЯ: «ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ПОКАЗАЛО, ЧТО ТАКОЕ БРАТСКАЯ ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКА»

В этом году 14 августа исполнилось 30 лет со дня начала Отечественной войны народа Абхазии 1992 – 1993 гг. Уже на второй день войны мы были не одни. К нам на помощь пришли первые добровольцы из Северного Кавказа во главе с выдающимся сыном кабардинского народа Султаном Асланбековичем Сосналиевым.

Добровольцы из Северного Кавказа, Юга России, наши братья из зарубежной диаспоры, Республики Южная Осетия и Приднестровской Молдавской Республики встали рядом с нами в справедливой борьбе против агрессора. Благодаря проявленному бесстрашию и мужеству всех, кто сражался за мир и правду, мы отстояли свободу и независимость Апсны.

Более 2000 добровольцев участвовало в Отечественной войне народа Абхазии, более 250 воинов сложили головы за свободу нашей страны. Мы всегда будем помнить добровольцев, отдавших свои жизни за Абхазию и ее народ, и склоняем головы перед их ратным подвигом.

Добровольческое движение показало, что такое братская помощь и поддержка. Оно еще более укрепило дух нашего народа и сегодня служит примером храбрости для подрастающих поколений. Мы благодарим родителей добровольцев, которые воспитали истинных Героев.

Дорогие добровольцы, народ Республики Абхазия всегда будет вам благодарен и дорожит теми крепкими узами, которые связывают нас. Безусловно, мы должны сохранить и развивать наши отношения с народами, вставшими рядом с нами в тяжелейший период.

К сожалению, пандемия коронавируса не дала нам возможности провести встречи ранее.

В начале сентября планируется мой визит в республики Северного Кавказа, и я с радостью встречусь с вами.

Дорогие добровольцы, ещё раз позвольте пожелать вам крепкого здоровья и благополучия».