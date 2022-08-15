 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

БОЖЕ, ДАЙ МНЕ РАЗУМ И ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ ПРИНЯТЬ ТО, ЧТО Я НЕ В СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ… (молитва наркомана)
июня 28 2022

БОЖЕ, ДАЙ МНЕ РАЗУМ И ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ ПРИНЯТЬ ТО, ЧТО Я НЕ В СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ… (молитва наркомана)

На днях Общество анонимных наркоманов Абхазии отметило свой юбилей  – 11 лет со дня создания.…
ПУТИ НАЗАД УЖЕ НЕТ
июня 24 2022
ПУТИ НАЗАД УЖЕ НЕТ
СМЕЦКОЙ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ В ГРОБУ
июня 22 2022
СМЕЦКОЙ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ В ГРОБУ

В мире

ПЕЛОСИ ЗАЯВИЛА О ПОДДЕРЖКЕ США ТАЙВАНЬСКОЙ ДЕМОКРАТИИ
августа 02 2022

ПЕЛОСИ ЗАЯВИЛА О ПОДДЕРЖКЕ США ТАЙВАНЬСКОЙ ДЕМОКРАТИИ

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что ее визит на Тайвань следует рассматривать как свидетельство…
НА 17 ИЮЛЯ В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ НАЗНАЧЕН РЕФЕРЕНДУМ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К РОССИИ
мая 13 2022
НА 17 ИЮЛЯ В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ НАЗНАЧЕН РЕФЕРЕНДУМ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К РОССИИ
ПАТРУШЕВ ПОРУЧИЛ ГОТОВИТЬ БУНКЕРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ЮЖНЫХ ОБЛАСТЕЙ РФ
апреля 29 2022
ПАТРУШЕВ ПОРУЧИЛ ГОТОВИТЬ БУНКЕРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ЮЖНЫХ ОБЛАСТЕЙ РФ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Март 2018 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ: «ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ПОКАЗАЛО, ЧТО ТАКОЕ БРАТСКАЯ ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКА»

Новости Понедельник, 15 августа 2022 16:02
Оцените материал
(0 голосов)
АСЛАН БЖАНИЯ: «ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ПОКАЗАЛО, ЧТО ТАКОЕ БРАТСКАЯ ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКА»

Сухум. 15 августа 2022. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания выступил с обращением по случаю Дня добровольца.

Текст обращения гласит:

«Уважаемые соотечественники, дорогие добровольцы, искренне поздравляю с Днем добровольца!

В этом году 14 августа исполнилось 30 лет со дня начала Отечественной войны народа Абхазии 1992 – 1993 гг. Уже на второй день войны мы были не одни. К нам на помощь пришли первые добровольцы из Северного Кавказа во главе с выдающимся сыном кабардинского народа Султаном Асланбековичем Сосналиевым.

Добровольцы из Северного Кавказа, Юга России, наши братья из зарубежной диаспоры, Республики Южная Осетия и Приднестровской Молдавской Республики встали рядом с нами в справедливой борьбе против агрессора. Благодаря проявленному бесстрашию и мужеству всех, кто сражался за мир и правду, мы отстояли свободу и независимость Апсны.

Более 2000 добровольцев участвовало в Отечественной войне народа Абхазии, более 250 воинов сложили головы за свободу нашей страны. Мы всегда будем помнить добровольцев, отдавших свои жизни за Абхазию и ее народ, и склоняем головы перед их ратным подвигом.

Добровольческое движение показало, что такое братская помощь и поддержка. Оно еще более укрепило дух нашего народа и сегодня служит примером храбрости для подрастающих поколений. Мы благодарим родителей добровольцев, которые воспитали истинных Героев.

Дорогие добровольцы, народ Республики Абхазия всегда будет вам благодарен и дорожит теми крепкими узами, которые связывают нас. Безусловно, мы должны сохранить и развивать наши отношения с народами, вставшими рядом с нами в тяжелейший период.

К сожалению, пандемия коронавируса не дала нам возможности провести встречи ранее.

В начале сентября планируется мой визит в республики Северного Кавказа, и я с радостью встречусь с вами.

Дорогие добровольцы, ещё раз позвольте пожелать вам крепкого здоровья и благополучия».

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 15 августа 2022 16:05

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В СОЧИ ОБСУДИЛИ МЕРЫ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ МОДЕРНИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЬНОГО ПУНКТА ПРОПУСКА АДЛЕР ПРЕЗИДЕНТА АСЛАНА БЖАНИЯ НАГРАДИЛИ МЕДАЛЬЮ "ВО СЛАВУ ОСЕТИИ" »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.