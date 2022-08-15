Сухум. 15 августа 2022. Абхазия-Информ. В связи со значительным увеличение количества пар пассажирских поездов в южном направлении, введены ограничения по срокам доставки грузов. В сложившейся ситуации объем грузоперевозок снизился, срок доставки грузов железнодорожным транспортом увеличился до 1-1,5 месяцев вместо 10-15 дней.

Министерством экономики и Абхазской железной дорогой совместно с ОАО «РЖД» проводится работа по обеспечению продвижения составов с грузами, направляемыми в республику. В приоритете – поставки нефтепродуктов, продуктов питания, пшеничной муки.

В пути, на разном удалении от республики находятся цистерны с топливом компаний «РН-Абхазия», «АЗиД», «Апсны-Ойл» общим объемом порядка 4 тысяч тонн, сообщили в Минэкономики РА.