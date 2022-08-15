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Абхазия Информ

ПО СВОДКАМ МВД

Новости Понедельник, 15 августа 2022 21:34
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ПО СВОДКАМ МВД

Сухум. 15 августа 2022. Абхазия-Информ. Мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц избрана судом Гагрского района в отношении Смаилова Януш Платоновича 1988г.р., жителя г. Сухум, подозреваемо в преступлении, предусмотренном ч.2 ст. 155 УК РА.

Вышеназванный гражданин, следуя  в маршрутном такси по направлению КПП «Псоу» - г. Гагра, совершил кражу денег в сумме 15.000 рублей из рюкзака потерпевшего. В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий  сотрудниками ОУР УВД по Гагрскому району гражданин Смаилов был задержан и водворён в ИВС.

Во время личного досмотра у задержанного изъята часть похищенного. Расследование проводит орган предварительного расследования УВД по Гагрскому району.

Незаконное хранение огнестрельного оружия

В столице, в ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками первого отдела милиции УВД по г. Сухум изъято огнестрельное оружие. Пистолет барабанного типа с 9-ти миллиметровыми патронами к нему сотрудники милиции обнаружили в салоне автомобиля под управлением Зантария Романа Ивановича 1961 г.р.

Как установлено в экспертно-криминалистическом центре министерства внутренних дел,  изъятое оружие является самодельным короткоствольным нарезным револьвером, технически исправным и пригодным для производства выстрелов, а патроны боевые.

По факту незаконного приобретения, перевозки, хранения огнестрельного оружия и боеприпасов отделом дознания УВД по г. Сухум в отношении гражданина Зантария возбуждено уголовное дело, последний пребывает под домашним арестом.

Жителю Гулрыпшского района Габелия Руслану Родиковичу 1970 г.р. вменяется культивирование запрещенных к возделыванию в Республике Абхазия наркосодержащих растений в крупном размере, а так же незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия.

Оперативную информацию разработали и реализовали сотрудники уголовного розыска районного отдела внутренних дел совместно с отделом милиции поселка Дранда ОВД по Гулрыпшскому району, в результате чего, при обследовании приусадебного участка домовладения в селе Бабышара, принадлежащего гражданину Габелия, были обнаружены корни растений конопли. Изъятые растения содержат наркотически активные компоненты и пригодны для изготовления наркотического вещества «марихуана». На момент задержания домовладелец и сам пребывал в состоянии наркотического опьянения аналогичным веществом.

Руслан Габелия водворен под домашний арест. Уголовное дело, возбужденное в отношении последнего по признакам преступлений предусмотренных  ч. 2 ст. 228 и ч.1 ст. 217 УК РА, расследует следственная группа районного отдела внутренних дел.

Незаконно возделывал на своем приусадебном участке в селе Атара-Абхазская запрещенные растения в крупном размере Габуния Ремзик Фриканович 1990г.р.

Корни конопли, содержащие наркотически активные компоненты, при исследовании территории домовладения по месту проживания гражданина Габуния обнаружили и изъяли сотрудники уголовного розыска отдела внутренних дел по Очамчырскому району.

Следственной группой районного отдела внутренних дел в отношении Ремзика Габуния по ч. 2 ст. 228 УК РА возбуждено уголовное дело, последний заключен под стражу.

Незаконное хранение огнестрельного оружия

В Очамчырском районе у жителя села Атара-Армянская Мягкого Артема Валериевича 1981 г.р. изъято незаконно хранимое огнестрельное оружие и наркотическое вещество.

В ходе обследования жилища, принадлежащего данному гражданину, сотрудниками уголовного розыска совместно с участковыми уполномоченными милиции отдела внутренних дел по Очамчырскому району в спальной комнате была обнаружена двухлитровая стеклянная банка с растительным веществом внутри, как установлено экспертами – наркотическим средством «марихуана». Так же гражданин Мягкий незаконно хранил огнестрельное оружие – технически исправный и к производству выстрелов пригодный самозарядный карабин конструкции Симонова калибра 7.62 мм и боеприпасы к нему, который сотрудники милиции обнаружили и изъяли.

При обследовании приусадебного участка домовладения обнаружены и изъяты рассаженные в цветочные горшки корни растений конопли, содержащие наркотически активные компоненты.

По факту незаконного культивирования запрещенных наркосодержащих растений в крупном размере, хранения наркотического вещества без цели сбыта, а так же приобретения и хранения огнестрельного оружия в отношении гражданина Мягкого следственным подразделением Очамчырского РОВД возбуждено уголовное дело. В настоящее время Артем Мягкий отбывает 15 суток административного ареста за потребление наркотического вещества, по истечению которых последнему будет вынесена мера пресечения.

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