КОМАНДА АБХАЗИИ ГОТОВИТСЯ К КОНКУРСУ МЕЖДУНАРОДНЫХ АРМЕЙСКИХ ИГР «СНАЙПЕРСКИЙ РУБЕЖ»

В Венесуэле на полигоне Терепайма, расположенном в горном районе штата Лара, состоялась жеребьевка команд-участниц международного конкурса «Снайперский рубеж» в ходе, которой распределялась очередность выступления национальных сборных на первом этапе стрелковых состязаний.

Первый этап конкурса «Индивидуальный зачет» проводится с целью определения лучшего снайпера состязаний. Он состоит из девяти упражнений: «Заяви о себе», «СВ-2», «Вынос точки прицеливания», «Неудобные положения», «Охота», «Снайпер в наступлении», «Ёлка», «Чехарда» и «Оборона».

До начала основного испытания соревнований командам предстоит провести выверку прицельных приспособлений и выполнить пристрелку оружия для приведения его к нормальному бою.

За право получить титул лучшего снайпера будут состязаться представители Абхазии, России, Венесуэлы, Боливии, Белоруссии, Узбекистана и Мьянмы.

В период с 13 по 27 августа участникам международного этапа конкурса «Снайперский рубеж» проходящим в рамках Армейских международных игр 2022 года предстоит продемонстрировать умение действовать в составе команды, а также высокий уровень индивидуального профессионального мастерства, физической и психологической готовности.