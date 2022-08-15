ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН: ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА ЭКИПАЖЕЙ

Сухум. 15 августа 2022. Абхазия-Информ. В рамках одного из самых зрелищных конкурсов Армейских международных игр – «Танкового биатлона» – прошла Индивидуальная гонка экипажей первого и вторых дивизионов.

За лидерство боролись команды второго дивизиона из Абхазии (синий танк), Таджикистана (желтый танк) и Судана (зеленый танк). Результаты: Таджикистан - 33,28 минуты, Абхазия - 44,11, Судан - 58,30.

Во втором дивизионе соревнуются сборные Абхазии, Армении, Зимбабве, Ирана, Лаоса, Мали, Мьянмы, Сирии, Судана, Таджикистана и Южной Осетии.

По итогам индивидуальных заездов будет составлен рейтинг лучших экипажей. Первые три станут победителями и призерами этапа «Индивидуальная гонка». По сумме показанных результатов экипажами от каждой страны будут определены 8 команд полуфиналистов 1 дивизиона «Танкового биатлона», которые с 23 и 24 августа выявят четыре лучшие сборные на финальную эстафету.

Финальная эстафета пройдет в день закрытия Игр, 27 августа на полигоне Алабино.