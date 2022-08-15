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Абхазия Информ

СПОРТСМЕН ЭЛКАН ГВАЗАВА ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В I ВСЕРОССИЙСКОЙ СПАРТАКИАДЕ СИЛЬНЕЙШИХ СПОРТСМЕНОВ РОССИИ

Новости Понедельник, 15 августа 2022 22:06
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СПОРТСМЕН ЭЛКАН ГВАЗАВА ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В I ВСЕРОССИЙСКОЙ СПАРТАКИАДЕ СИЛЬНЕЙШИХ СПОРТСМЕНОВ РОССИИ

Сухум. 15 августа 2022. Абхазия-информ. Элкан Гвазава примет участие в турнире по тяжелой атлетике в рамках Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов России.


Соревнования пройдут с 25 по 29 августа в Москве на территории Училища олимпийского резерва №2.

На помост выйдут сильнейшие тяжелоатлеты России, отобранные по рейтингу по итогам Кубка, чемпионата России и Первенства России среди юниоров и юниорок 15-23 года, состоявшихся в 2022 году.

Элкан Гвазава выступает в весовой категории до 61 кг и представляет Республику Татарстан.  

Абхазский спортсмен учится в Казанском училище Олимпийского резерва. Тренируется под руководством Марата Мадиярова.
Спортсмен тренировался в Калдахуарской школе-интернат имени Д.И.Чагава  в секции по тяжелой атлетике под руководством мастера спорта СССР, заслуженного учителя Абхазии Ясона Кяхба.

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