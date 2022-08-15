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Абхазия Информ

«ТУРПЛАТФОРМА» ПРОТЕСТИРОВАЛА В АБХАЗИИ СВОЙ ГОСТИНИЧНЫЙ ПРОЕКТ

Новости Понедельник, 15 августа 2022 22:58
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«ТУРПЛАТФОРМА» ПРОТЕСТИРОВАЛА В АБХАЗИИ СВОЙ ГОСТИНИЧНЫЙ ПРОЕКТ

15 августа 2022.

Компания «Турплатформа» заканчивает тестирование своего гостиничного проекта Green Doors на трех отелях в Абхазии и переходит к его промышленной эксплуатации. «В этом проекте частично воспроизведены условия, по которым работает Booking.com: турист оплачивает проживание или непосредственно перед заселением или при заселении. Никто из туроператоров такой услуги не предлагает», – сказал RATA-news генеральный директор туроператора Сергей Толчин.

По словам собеседника, решено было начать с Абхазии, так как там, в отличие от России, Booking.com до сих пор работает, соответственно удобнее проводить сравнительный анализ систем.

Напомним, гостиничный проект Green Doors Hotels & Resorts – ноу-хау «Турплатформы». По словам Сергея Толчина, он подсказан самим временем и изменившимися предпочтениями туристов. В России тысячи малых средств размещения, которые никем особо, кроме Booking.com, до этого не были охвачены. К тому же небольшие отели в этом сервисе бронирования получали не только канал продаж, но и продвижение, стандарты сервиса. У многих объектов до 80% бронирований было завязано на Booking.

Сейчас они оказались предоставлены сами себе. ОТА выступают чаще всего как посредники в процессе бронирования, но у них нет сопоставимых с Booking эффективных средств автоматизации, полноты контента, системы отзывов. Туроператоры, в свою очередь, ориентированы на крупные курортные комплексы.

«Но на наших курортах большинство отелей именно малые, и сейчас они как никогда заинтересованы в клиентах. Мы готовы предложить эффективный канал продаж через нашу собственную систему и выгодные условия франчайзинга. Собственно, это мы сейчас и отрабатывали в Абхазии», – уточнил г-н Толчин.

Как отметил эксперт, уникальность нового формата бронирования еще и в том, что, в отличие от Booking, в процесс вовлечены и турагентства. Турист вносит в агентство предоплату за размещение в размере 15%, из которой агент оставляет себе комиссию, а остальное отправляет туроператору.

«Понятно, что на первых порах такая форма оплаты вызывала у некоторых агентств настороженность, так как это своего рода разрыв шаблона. Но они убедились, что это работает, формат устраивает и агентства, и туристов, и сами отели. В пилотном проекте приняли участие более 100 агентств, причем, мы отбирали наиболее опытных, и три отеля, так что выборка немаленькая», – говорит Сергей Толчин.

Во второй половине августа туроператор планирует более активно продвигать свой гостиничный проект. В этом году также решено начать развитие таких его направлений, как создание оптимальных условий по закупкам расходных материалов, обеспечению питания.

«Будем упрощать малым отелям приобретение бытовой химии, минимизировать расходы за счет оптовых закупок, организовывать уборку помещений централизованно, сразу в нескольких объектах размещения. Все это позволит снизить расходы гостиниц. Думаю, начнем тестировать с «Фея Sunclub Resort & Spa» и других дружественных отелей», – говорит Сергей Толчин.

Сотрудничество «Турплатформы» с «Фея Sunclub Resort & Spa» себя уже оправдало. Благодаря усилиям туроператора, популярный отель в Анапе этим летом предложил гостям обновленную концепцию отдыха и оздоровления. Перед сезоном все номера прошли разную степень реновации. Появилась категория номеров «Комфорт», полностью пересмотрена концепция питания в главном ресторане, появились дополнительные рестораны a la carte и профессиональная сценическая площадка.

Светлана Ставцева, RATA-news

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