КЛИНЦЕВИЧ ПЕРЕЧИСЛИЛ ПРИЧИНЫ АГРЕССИИ ГРУЗИИ ПРОТИВ АБХАЗИИ 14 АВГУСТА 2022

Сухум. 15 августа 2022. Абхазия-Информ. «Исторический путь Абхазии был очень непростым. И благодаря России сегодня существует эта независимая республика», – заявил газете ВЗГЛЯД ветеран боевых действий Франц Клинцевич, комментируя 30-летнюю годовщину грузино-абхазского конфликта.

«Первопричиной грузино-абхазского конфликта 30-летней давности стал развал Советского Союза. Абхазия просто не хотела жить в составе Грузии, куда ее изначально отправили большевики. В конечном итоге Сухум отстоял свою независимость, хотя тогда бороться за свои демократические свободы было, мягко говоря, непросто», – сказал лидер Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич.

«Я тогда был подполковником, и сам видел, насколько была важна для абхазов независимость от Грузии. При этом вопросы взаимоотношений с Москвой были просто ключевыми для этого народа. Они не хотели жить там, где нет России», – заметил собеседник.

Эксперт также отметил, что в период конфликта ярко проявлялся так называемый окраинный национализм. «Если бы не вот этот абсолютно беспринципный грузинский национализм, можно было бы добиться каких-то договоренностей об автономии. Но грузинской стороной, исходя из национального шовинизма, было сделано очень многое, что оттолкнуло сначала абхазов, а потом и осетин», – пояснил он.

«Тут уместно вспомнить и 2008 год. По своей оснащенности грузинская армия на тот момент была очень боеспособной. И большую роль в этом сыграла постоянная поддержка НАТО. Они занимались и вопросом подготовки кадров, и военно-техническим аспектом. И если бы тогда в процесс не вмешалась Россия, то не было бы ни Осетии, ни Абхазии», – напомнил эксперт.

«И республики прекрасно понимают, кто помог им сохранить желаемую независимость. Равно как и другие субъекты постсоветского пространства, где долгое время сохранялась напряженность. И сегодня, говоря о 30-летней годовщине, можно смело заявить, что именно благодаря России существует независимая республика Абхазия, которая все еще стремится к нам», – заключил Клинцевич.

В воскресенье в Абхазии прошли памятные мероприятия посвященные 30-летию начала Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.

В результате войны, которая длилась 413 дней и закончилась выдворением грузинских войск, погибли около 3 тыс. человек, еще порядка 5 тыс. были ранены, 200 числятся пропавшими без вести.

Несмотря на то, что формально конфликт был завершен 29 лет назад, мирный договор между Абхазией и Грузией до сих пор не подписан.