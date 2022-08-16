СЕМЕН ГРИГОРЬЕВ НАЗНАЧЕН ПОСЛОМ РОССИИ В ТАДЖИКИСТАНЕ.

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил Семена Григорьева новым послом РФ в Таджикистане, освободив от этой должности Игоря Лякина-Фролова. Соответствующие указы главы государства опубликованы во вторник на официальном портале правовой информации.

"Назначить Григорьева Семена Вячеславовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Таджикистан", - говорится в тексте одного из документов.

Другим указом главы государства от должности посла РФ в Таджикистане освобожден Игорь Лякин-Фролов, занимавший этот пост с 2013 года.

Григорьев родился в 1960 году. В 1983 году окончил Московский государственный институт международных отношений. Владеет персидским, английским, а также языками пушту и дари. В сентябре 2010 года Григорьеву был присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1 класса.