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Абхазия Информ

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РА ПРОВЕЛА КОЛЛЕГИЮ ЗА 1-ОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022Г.

Новости Вторник, 16 августа 2022 13:09
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РА ПРОВЕЛА КОЛЛЕГИЮ ЗА 1-ОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022Г.

Сухум. 16 августа 2022. Абхазия-Информ. Под председательством Генерального прокурора РА Агрба А.Н. проведена  коллегия Генеральной прокуратуры РА по итогам работы органов прокуратуры  за 1-ое полугодие  2022года. Открывая заседание коллегии, Генеральный прокурор РА объявил минуту молчания в честь памяти защитников Отечества  и погибших воинов-добровольцев в Отечественной войне  народа Абхазии 1992-1993 годов.

         На коллегии присутствовали заместители  Генерального прокурора Республики Абхазия, начальники управлений Генеральной прокуратуры РА, прокуроры районов, города Сухум,  специализированные прокуроры и их заместители.

        С информацией о состоянии законности и правопорядка в республике и о проделанной работе по их укреплению выступил Первый заместитель  Генерального прокурора Республики Абхазия Квициния Д.Г.

         С отчетом о проделанной работе также выступили начальники управлений Генеральной прокуратуры РА, прокурор города Сухум,     прокуроры районов и специализированные прокуроры.

        Заслушав и обсудив информацию о состоянии законности и правопорядка в Республике и работе органов прокуратуры за  1-ое полугодие 2022 года, коллегия Генеральной прокуратуры РА приняла решение, которое в последующем будет направлено начальникам управлений Генеральной прокуратуры РА и прокурорам на местах, для исполнения.

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