ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РА ПРОВЕЛА КОЛЛЕГИЮ ЗА 1-ОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022Г.

Сухум. 16 августа 2022 . Абхазия-Информ. Под председательством Генерального прокурора РА Агрба А.Н. проведена коллегия Генеральной прокуратуры РА по итогам работы органов прокуратуры за 1-ое полугодие 2022года. Открывая заседание коллегии, Генеральный прокурор РА объявил минуту молчания в честь памяти защитников Отечества и погибших воинов-добровольцев в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.

На коллегии присутствовали заместители Генерального прокурора Республики Абхазия, начальники управлений Генеральной прокуратуры РА, прокуроры районов, города Сухум, специализированные прокуроры и их заместители.

С информацией о состоянии законности и правопорядка в республике и о проделанной работе по их укреплению выступил Первый заместитель Генерального прокурора Республики Абхазия Квициния Д.Г.

С отчетом о проделанной работе также выступили начальники управлений Генеральной прокуратуры РА, прокурор города Сухум, прокуроры районов и специализированные прокуроры.

Заслушав и обсудив информацию о состоянии законности и правопорядка в Республике и работе органов прокуратуры за 1-ое полугодие 2022 года, коллегия Генеральной прокуратуры РА приняла решение, которое в последующем будет направлено начальникам управлений Генеральной прокуратуры РА и прокурорам на местах, для исполнения.