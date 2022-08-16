В МАПП «АДЛЕР» ЧЕРЕЗ РОССИЙСКО-АБХАЗСКУЮ ГОСГРАНИЦУ СТРОЯТ ДВЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ ЛЕГКОВОГО ТРАНСПОРТА

Сухум. 16 августа 2022 . Абхазия-Информ. Реализацию проекта реконструкции автомобильного пункта пропуска «Адлер» на российско-абхазской границе и оперативные меры по увеличению его пропускной способности обсудили министр экономического развития РФ Максим Решетников и директор департамента государственной политики в области обустройства пунктов пропуска через государственную границу Минтранса Михаил Кокаев, сообщается на сайте Минтранса РФ. (АПСНЫПРЕСС).

Сегодня пункт пропуска «Адлер» ежедневно пересекают более 10,5 тысяч автомобилей и 64 тысячи человек в сутки. Во время курортного сезона нагрузка на пункт пропуска превышает допустимые показатели по количеству транспорта и людей.

Пиковые нагрузки наблюдаются в выходные дни. По информации таможенной службы, в этом году отмечается значительное число туристов, желающих посетить соседнюю республику. По сравнению с августом 2021 года трафик вырос приблизительно на 10%. Для увеличения пропускных мощностей пункта пропуска и создания комфортных условий для быстрого пересечения границы для туристов и бизнеса Минтрансом России запланирована реконструкция многостороннего автомобильного пропускного пункта «Адлер» в 2022-2025 гг. Пропускная способность после модернизации составит 15-20 тысяч транспортных средств и 88-100 тысяч человек в сутки. Уже сегодня Минтрансом и ФГКУ Росгранстрой реализуются оперативные меры по увеличению пропускной способности МАПП «Адлер».

В настоящее время на территории пункта пропуска ведется строительство двух дополнительных полос движения для легкового транспорта (к 24 действующим полосам движения добавятся еще 2). Работа этих полос позволит увеличить пропускную способность погранперехода на 1 тысячу автомобилей в сутки. В настоящее время уже выполнена разработка грунта и котлована. Ведется устройство щебеночного основания новых полос.

Также предстоит выполнить бетонирование дороги, установить бордюрные камни, нанести дорожную разметку и смонтировать навесы. Работы по строительству завершатся в начале сентября, после чего начнется оснащение новых полос. Также в текущем году будут проведены работы по созданию навигации в пункте пропуска, оборудованию пешеходного терминала кондиционерами и дополнительным освещением, оборудованию камерами для съёмки днища грузовых транспортных средств и проведению разметки на всей территории пункта пропуска.

Как отметил Максим Решетников, дополнительные мероприятия позволят улучшить ситуацию в пункте пропуска, а реконструкция объекта сможет обеспечить пропуск растущего трафика. С начала курортного сезона, который на побережье стартовал в мае, через пропускной пункт прошло более 4,2 млн человек, проехал 1 млн автомобилей, в том числе 31 тыс. экскурсионных автобусов.





