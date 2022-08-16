 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

БОЖЕ, ДАЙ МНЕ РАЗУМ И ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ ПРИНЯТЬ ТО, ЧТО Я НЕ В СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ… (молитва наркомана)
июня 28 2022

БОЖЕ, ДАЙ МНЕ РАЗУМ И ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ ПРИНЯТЬ ТО, ЧТО Я НЕ В СИЛАХ ИЗМЕНИТЬ… (молитва наркомана)

На днях Общество анонимных наркоманов Абхазии отметило свой юбилей  – 11 лет со дня создания.…
ПУТИ НАЗАД УЖЕ НЕТ
июня 24 2022
ПУТИ НАЗАД УЖЕ НЕТ
СМЕЦКОЙ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ В ГРОБУ
июня 22 2022
СМЕЦКОЙ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ В ГРОБУ

В мире

ПЕЛОСИ ЗАЯВИЛА О ПОДДЕРЖКЕ США ТАЙВАНЬСКОЙ ДЕМОКРАТИИ
августа 02 2022

ПЕЛОСИ ЗАЯВИЛА О ПОДДЕРЖКЕ США ТАЙВАНЬСКОЙ ДЕМОКРАТИИ

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что ее визит на Тайвань следует рассматривать как свидетельство…
НА 17 ИЮЛЯ В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ НАЗНАЧЕН РЕФЕРЕНДУМ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К РОССИИ
мая 13 2022
НА 17 ИЮЛЯ В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ НАЗНАЧЕН РЕФЕРЕНДУМ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К РОССИИ
ПАТРУШЕВ ПОРУЧИЛ ГОТОВИТЬ БУНКЕРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ЮЖНЫХ ОБЛАСТЕЙ РФ
апреля 29 2022
ПАТРУШЕВ ПОРУЧИЛ ГОТОВИТЬ БУНКЕРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ЮЖНЫХ ОБЛАСТЕЙ РФ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Август 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В МАПП «АДЛЕР» ЧЕРЕЗ РОССИЙСКО-АБХАЗСКУЮ ГОСГРАНИЦУ СТРОЯТ ДВЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ ЛЕГКОВОГО ТРАНСПОРТА

Новости Вторник, 16 августа 2022 13:17
Оцените материал
(0 голосов)
В МАПП «АДЛЕР» ЧЕРЕЗ РОССИЙСКО-АБХАЗСКУЮ ГОСГРАНИЦУ СТРОЯТ ДВЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ ЛЕГКОВОГО ТРАНСПОРТА

Сухум. 16 августа 2022. Абхазия-Информ. Реализацию проекта реконструкции автомобильного пункта пропуска «Адлер» на российско-абхазской границе и оперативные меры по увеличению его пропускной способности обсудили  министр экономического развития РФ Максим Решетников и директор департамента государственной политики в области обустройства пунктов пропуска через государственную границу Минтранса Михаил Кокаев, сообщается на сайте Минтранса РФ.   (АПСНЫПРЕСС).

Сегодня пункт пропуска «Адлер» ежедневно пересекают более 10,5 тысяч  автомобилей и 64 тысячи человек в сутки. Во время курортного сезона нагрузка на пункт пропуска превышает допустимые показатели по количеству транспорта и людей.

Пиковые нагрузки наблюдаются в выходные дни. По информации таможенной службы, в этом году отмечается значительное число туристов, желающих посетить соседнюю республику. По сравнению с августом 2021 года трафик вырос приблизительно на 10%. Для увеличения пропускных мощностей пункта пропуска и создания комфортных условий для быстрого пересечения границы для туристов и бизнеса Минтрансом России запланирована реконструкция многостороннего  автомобильного пропускного пункта «Адлер» в 2022-2025 гг.  Пропускная способность после модернизации составит 15-20 тысяч транспортных средств и 88-100 тысяч человек в сутки. Уже сегодня Минтрансом и ФГКУ Росгранстрой реализуются оперативные меры по увеличению пропускной способности МАПП «Адлер».

В настоящее время на территории пункта пропуска ведется строительство двух дополнительных полос движения для легкового транспорта (к 24 действующим полосам движения добавятся еще 2). Работа этих полос позволит увеличить пропускную способность погранперехода на 1 тысячу автомобилей в сутки. В настоящее время уже выполнена разработка грунта и котлована. Ведется устройство щебеночного основания новых полос.

Также предстоит выполнить бетонирование дороги, установить бордюрные камни, нанести дорожную разметку и смонтировать навесы. Работы по строительству завершатся в начале сентября, после чего начнется оснащение новых полос. Также в текущем году будут проведены работы по созданию навигации в пункте пропуска, оборудованию пешеходного терминала кондиционерами и дополнительным освещением, оборудованию камерами для съёмки днища грузовых транспортных средств и проведению разметки на всей территории пункта пропуска.

Как отметил Максим Решетников, дополнительные мероприятия позволят улучшить ситуацию в пункте пропуска, а реконструкция объекта сможет обеспечить пропуск растущего трафика. С начала курортного сезона, который на побережье стартовал в мае, через пропускной пункт прошло более 4,2 млн человек, проехал 1 млн автомобилей, в том числе 31 тыс. экскурсионных автобусов.


Прочитано 0 раз

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РА ПРОВЕЛА КОЛЛЕГИЮ ЗА 1-ОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022Г.
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.