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Абхазия Информ

ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ СУХУМСКОГО АЭРОПОРТА ОСТАНУТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ И УПРАВЛЕНИИ

Новости Вторник, 16 августа 2022 21:25
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ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ СУХУМСКОГО АЭРОПОРТА ОСТАНУТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ И УПРАВЛЕНИИ

Сухум. 16 августа 2022. Абхазия-Информ. 11 августа текущего года в рамках рабочей поездки министра экономического развития Российской Федерации в Республику Абхазия,на территории Международного аэропорта «Сухум» им. В.Г. Ардзинба состоялось обсуждение вопроса о ходе реализации мероприятий по возобновлению авиасообщения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. 

Как сообщает Минэкономики РА, главным условием реализации данного проекта является сохранение государственной собственности Республики Абхазия и управления на ИВПП (искусственная взлетно-посадочная полоса), РД (рулежные дорожки), ОРВД (объекты организации воздушного движения) и ССО (светосигнальное оборудование), и прочие объекты аэропортовой инфраструктуры (энергоснабжение, водоснабжение, водоотведение, системы связи) и др. В целях определения источника финансирования восстановления и реконструкции указанных объектов проводятся консультации с представителями уполномоченных органов Российской Федерации. В настоящее время для определения объемов и стоимости работ, связанных с восстановлением комплекса, ведется разработка проектной сметной документации. В ходе встречи были озвучены предварительные планы по реконструкции имущественного комплекса аэропорта, включающие в себя реконструкцию плоскостных сооружений, строительство нового аэровокзального комплекса, восстановление и в отдельных случаях новое строительство объектов инфраструктуры – энергоснабжения, водоснабжения, водоотведения, системы связи, безопасности и др. Для проведения полноценного обследования взлетно-посадочной полосы и иных сооружений, специалистами проведены натурные испытания, включающие в себя отбор образцов, нагружение взлетно-посадочного полотна, визуальный и инструментальный анализ. Объекты аэродромного комплекса разделены на категории по принципу планируемого источника финансирования работ. В качестве объектов частного инвестирования рассматривается аэровокзальный и топливно-заправочный комплексы, а также размещение объектов служебно-технического назначения.

Источник: https://apsnypress.info/ru/novosti/item/914-obekty-infrastruktury-sukhumskogo-aeroporta-ostanutsya-v-gosudarstvennoj-sobstvennosti-i-upravlenii
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Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 16 августа 2022 21:29

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