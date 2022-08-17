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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ВРУЧИЛ КЛЮЧИ ОТ КВАРТИРЫ ВДОВЕ ГЕРОЯ АБХАЗИИ ГЕНЫ КАРДАНОВА

Новости Среда, 17 августа 2022 11:05
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АСЛАН БЖАНИЯ ВРУЧИЛ КЛЮЧИ ОТ КВАРТИРЫ ВДОВЕ ГЕРОЯ АБХАЗИИ ГЕНЫ КАРДАНОВА

Сухум, 17 августа 2022. Абхазия-информ. Президент Аслан Бжания вручил ключи от квартиры вдове Героя Абхазии Владимира (Гены) Карданова Асият Кардановой.

Двухкомнатная квартира в центре Гагры по улице Абазгаа была выделена семье добровольца при содействии Администрации Гагрского района. «Рад встрече с Вами, Асият Хасановна. Вы всегда можете рассчитывать на нашу помощь.

Мы недавно отмечали День добровольца. Вклад добровольцев в Отечественную войну народа Абхазии невозможно переоценить. Конечно, с учетом наших возможностей, мы не смогли пока решить все проблемы, стоящие перед нашими героями-добровольцами, инвалидами, участниками войны. Но поэтапно, системно мы все эти проблемы будем решать».

Глава государства отметил, что семью легендарного Гены Карданова необходимо было обеспечить жильем гораздо раньше. Теперь эта ситуация исправлена, подчеркнул президент Аслан Бжаниия. Вдова Героя Абхазии Асият Карданова сердечно поблагодарила Аслана Бжания за внимание.   В начале Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Владимир (Гена) Карданов в числе группы добровольцев из Кабардино-Балкарии прибыл в Абхазию, где вскоре был утвержден командиром боевой группы «Кабарда». Доброволец Карданов погиб 13 апреля 1993 года от ранения осколком снаряда. Во встрече участвовали   руководитель Администрации Президента Джансух Нанба и заместитель главы Администрации Гагрского района Хана Гунба.

Источник: https://apsnypress.info/ru/novosti/item/916-aslan-bzhaniya-vruchil-klyuchi-ot-kvartiry-vdove-geroya-abkhazii-geny-kardanova
© АПСНЫПРЕСС

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 17 августа 2022 11:07

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