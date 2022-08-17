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Абхазия Информ

ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ МЕНЯЮТ НА ПОДЗЕМНЫЕ КАБЕЛИ

Новости Среда, 17 августа 2022 15:09
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ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ МЕНЯЮТ НА ПОДЗЕМНЫЕ КАБЕЛИ

Сухум, 17 2022. Абхазия-информ. Сухуме к работам у средней школы № 10 имени Нестора Лакоба, где МУП «Благоустройство» Администрации г. Сухум проводит ремонт тротуара, подключилось и Сухумское управление электросетями.  (Источник: sukhumcity.info)

«Главой Администрации города Сухум Бесланом Эшба было принято решение, чтобы фасад школы выглядел достойно, заменить воздушные линии электропередач на подземные кабели. Это трудоемкая и дорогостоящая замена. Сейчас идут работы по монтажу подземного кабеля, чтобы потом демонтировать воздушные линии», - пояснил начальник СУЭС Тимур Джинджолия. Он уточнил, что работы по замене воздушных линий на подземные кабели проводятся за счет средств Администрации Сухума и будут завершены к концу этой недели. Линии будут заменены на проспекте Аиааира от улицы Пушкина до улицы академика Марра, где идут ремонтные работы.   


Прочитано 1 раз Последнее изменение Среда, 17 августа 2022 15:11

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