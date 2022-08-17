ВОЗДУШНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ МЕНЯЮТ НА ПОДЗЕМНЫЕ КАБЕЛИ

«Главой Администрации города Сухум Бесланом Эшба было принято решение, чтобы фасад школы выглядел достойно, заменить воздушные линии электропередач на подземные кабели. Это трудоемкая и дорогостоящая замена. Сейчас идут работы по монтажу подземного кабеля, чтобы потом демонтировать воздушные линии», - пояснил начальник СУЭС Тимур Джинджолия. Он уточнил, что работы по замене воздушных линий на подземные кабели проводятся за счет средств Администрации Сухума и будут завершены к концу этой недели. Линии будут заменены на проспекте Аиааира от улицы Пушкина до улицы академика Марра, где идут ремонтные работы.





