СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА АСЛАНА БЖАНИЯ И ЧЛЕНАМИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ





На повестке дня были актуальные вопросы общественно-политического, социально-экономического развития страны.

Секретарь Общественной палаты Гули Кичба поблагодарила Главу государства за то, что он сразу отреагировал на обращение общественности, которое поступило в Палату по вопросу передачи имущественного комплекса государственной дачи «Пицунда».



"Я всегда открыт для диалога. Я хочу, чтобы мы сегодня обсудили не только вопрос ситуации с Пицундой, но и другие вопросы, которые волнуют наше общество", – сказал Глава государства.

Встреча прошла в открытом формате в конструктивной атмосфере.



Диалог длился более двух часов. Глава государства детально ответил на вопросы членов ОП.



Во встрече участвовали Руководитель Администрации Президента Джансух Нанба, первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, министр здравоохранения Эдуард Бутба.