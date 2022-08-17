СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА АСЛАНА БЖАНИЯ И ЧЛЕНАМИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
Сухум, 17 августа 2022. Абхазия-информ. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с членами Общественной палаты.
На повестке дня были актуальные вопросы общественно-политического, социально-экономического развития страны.
Секретарь Общественной палаты Гули Кичба поблагодарила Главу государства за то, что он сразу отреагировал на обращение общественности, которое поступило в Палату по вопросу передачи имущественного комплекса государственной дачи «Пицунда».
"Я всегда открыт для диалога. Я хочу, чтобы мы сегодня обсудили не только вопрос ситуации с Пицундой, но и другие вопросы, которые волнуют наше общество", – сказал Глава государства.
Встреча прошла в открытом формате в конструктивной атмосфере.
Диалог длился более двух часов. Глава государства детально ответил на вопросы членов ОП.
Во встрече участвовали Руководитель Администрации Президента Джансух Нанба, первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, министр здравоохранения Эдуард Бутба.
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